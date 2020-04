Lo sviluppo di WWE 2K21 è stato cancellato

Take-Two ha annunciato che WWE 2K21 non uscirà come previsto. La serie, dopo un capitolo molto criticato dal pubblico e un cambio di sviluppatori, punta al rinnovo.

L’annuncio conferma i rumor che davano la serie in procinto di “prendersi una pausa” dopo il divorzio dallo sviluppatore storico Yuke’s e il passaggio delle redini del progetto a Visual Concepts (studio di sviluppo della serie NBA 2K). Yuke’s al momento sta sviluppando un proprio gioco di wrestling che dovrebbe entrare in competizione diretta con WWE 2K.

A riempire il vuoto lasciato dalla mancata uscita di WWE 2K21 sarà l’appena annunciato WWE 2K Battlegrounds, arcade di Saber Interactive. Il gioco uscirà in autunno e nei prossimi mesi saranno diffuse ulteriori informazioni.

Riguardo a WWE 2K, una lettera agli appassionati scritta da 2K recita: “Vi abbiamo ascoltato e sappiamo che volete di più dal franchise, lavoreremo quindi sul prossimo capitolo in modo da rinnovarlo del tutto. Quest’anno, 2020, non rilasceremo un nuovo titolo WWE 2K. Vogliamo assicurarci che il team di Visual Concepts abbia il tempo di creare un gran titolo WWE 2K, per tutti i fan di vecchia data e per i nuovi appassionati. Abbiamo reclutato Patrick Gilmore nel ruolo di Executive Producer. Patrick ha oltre 25 anni di esperienza nel mondo videoludico, avendo lavorato tra gli altri titoli a Aladdin su Sega Genesis, Killer Instinct, Medal of Honor e più recentemente New World. Ci auguriamo che queste novità possano portare entusiasmo, siamo sicuri che sforneremo altri grandi titoli in futuro”.