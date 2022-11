Lo stipendio medio americano è di 30,73 dollari all’ora

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

I più pagati sono coloro che si occupano di utilities: arrivano a 45,08 dollari l’ora

La pandemia ha scatenato in tutto l’Occidente la crisi economica più grave dal Dopoguerra, peggiore anche di quella seguita al crollo di Lehman Brothers. Ad avere pagato sono stati soprattutto i lavoratori, in particolare quelli più fragili, i precari, quelli del commercio, della ristorazione, del turismo. E non solo dal punto di vista occupazionale, con un aumento dei senza lavoro, ma anche retributivo. Quasi ovunque, e anche in Italia, i salari medi sono diminuiti nel 2020. A salvarsi sono stati in pochi, tra questi in particolare gli americani. Lo stipendio medio americano è infatti cresciuto anche l’anno scorso, passando da 66.383 a 69.392 dollari lordi medi, calcolati usando il metodo della parità di potere d’acquisto, che tiene conto anche del costo della vita. In Italia usando la stessa misura, la riduzione è stata da 40.145 a 37.769 dollari.

Lo stipendio medio americano è cresciuto anche con la pandemia

Per meglio analizzare il livello dello stipendio medio americano si usa tuttavia la paga oraria, visto che la media annuale include naturalmente anche i dati di chi lavora part time o solo per un periodo limitato, o gli stagionali. Oltreoceano peraltro non si usa pagare mensilmente i dipendenti, ma ogni due settimane, e non esiste il concetto di stipendio mensile come in Italia.

Negli hotel e nei ristoranti gli stipendi più bassi negli Usa

Osservando quindi i dati forniti dal Bls, ovvero il Bureau of Labour Statistics, emerge che sono 30,73 i dollari guadagnati ogni ora dal lavoratore americano medio (in questo caso stavolta senza considerare il potere d’acquisto).

Si tratta di un valore che è notevolmente cresciuto nel tempo, se consideriamo che 10 anni fa per esempio era di 23 dollari, e prima della pandemia, nel febbraio 2020, di 28,5 dollari. Dobbiamo considerare anche che negli Stati Uniti l’inflazione negli ultimi anni è stata maggiore che in Europa e in Italia, e che vi sono stati aumenti del salario minimo, ma molto di questo incremento è dovuto certamente a una crescita del Pil, oltre che dell’occupazione stessa, più vivace che da questa parte dell’Atlantico.

Lo stipendio medio americano è tutelato dal salario minimo

Ma come ovunque questi numeri rappresentano una media, e nascondono in realtà valori molto diversi in base al settore preso in considerazione. Così se da un lato coloro che lavorano nell’ambito delle utilities (erogazione di acqua, elettricità, gas, ecc) godono negli Usa di stipendi di 45,08 dollari all’ora, dall’altro i lavoratori del settore degli alberghi e ristorazione si devono accontentare di due volte e mezzo meno, ovvero 18,82 dollari. In quest’ultimo gruppo tipicamente sono occupati giovani che lavorano durante gli studi, immigrati, e molti di loro prendono il salario minimo, oltre a dipendere soprattutto dalle mance.

I salari degli addetti del commercio e dei magazzinieri

In mezzo vi sono tutti gli altri. Tra coloro che hanno stipendi più alti negli Usa vi sono naturalmente per esempio coloro che sono occupati nell’Ict, con 44,46 dollari all’ora, e quelli che si occupano di attività finanziarie, con 40,53 sempre all’ora. Nel grande mondo dei servizi professionali, che include avvocati, architetti, dentisti, e molto altro il salario medio è di 37,03 dollari l’ora, con, è facile immaginare, una grande variabilità interna in base al ruolo e al sotto-settore.

Tra i meno pagati invece vi sono coloro che sono addetti del commercio al dettaglio, che ricevono 22,12 dollari l’ora, e chi è occupato nel settore del trasporto e magazzinaggio, che ne prende 26,97.

Dove gli stipendi Usa sono più alti

Si tratta in fondo di differenze tra settori che sono presenti anche altrove in Occidente, anche se i numeri cambiano da Paese a Paese. E come in Italia e in altre realtà vi è anche un’ulteriore tipologia di divario, è quello che intercorre tra le diverse aree geografiche degli Usa. Se nello stato di New York lo stipendio medio sale a 35,5 dollari all’ora e in California a 36,6, in Mississippi, lo stato più povero del Paese, scende a 23,4, e in West Virginia a 25,7.

A New York gli stipendi Usa più alti

Chi sogna un lavoro negli Usa spesso ha in mente i salari della Silicon Valley, ma la realtà quotidiana è fatta anche delle paghe minime ricevute da chi fa il commesso da Walmart sugli Appalachi o nel profondo Sud, dove i redditi sono molto inferiori, e con essi gli stipendi.

Le voci dello stipendio di un americano medio

Ma come è fatta la busta paga standard di un lavoratore americano? Innanzitutto c’è da dire che è assai più semplice di una busta paga europea o, peggio ancora, italiana. Sostanzialmente gli stipendi Usa devono scontare le seguenti principali trattenute sulla retribuzione netta:

Social Security Tax – si tratta di una tassa che vale il 6,2% sui primi 113,700 dollari di stipendio annuale

– si tratta di una tassa che vale il 6,2% sui primi 113,700 dollari di stipendio annuale Medicare – è una trattenuta pari all’1.45% della retribuzione lorda e serve per finanziare il sistema sanitario americano

In sostanza bisogna calcolare che tra gli stipendi Usa lordi e quelli netti il cuneo fiscale è di circa il 33%. Ben lontano dai valori europei o italiani dove la differenza tra lordo e netto è di circa il 50%.

I lavori più pagati in America

Se poi si va a vedere quali sono le professioni che sono meglio pagate negli Stati Uniti si resta abbastanza sorpresi. Perché? Lo scopriamo tra poco. Intanto: al primo posto ci sono gli sviluppatori software e questo non sorprende affatto. Questa figura di lavoratore è, in realtà ricercatissima ovunque, figuriamoci in America. Uno sviluppatore software in America può arrivare a guadagnare poco più di 100mila dollari l’anno. Il reddito mediano è di 101mila dollari.

Anche il secondo posto non sorprende: sono gli statistici che in America guadagnano uno stipendio lordo di 84mila dollari (sempre reddito mediano). Come per lo sviluppatore software, anche per lo statistico le prospettive di carriera sono molto promettenti perché si tratta di una professionalità che è utile, anzi, indispensabile, in praticamente tutti gli ambiti del business.

Quello che davvero stupisce è che dal terzo al sedicesimo ci sono solo professioni sanitarie. Chirurgo, anestesista, ortodontista, parodontologo, psichiatra, dentista, ostetrico e ginecologo, pediatra, internista… hanno tutti stipendi mensili che possono arrivare, con bonus, premi, eccetera, a superare i 100mila dollari l’anno.

I dati si riferiscono al 2021

Fonte: Bls