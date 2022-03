Lo stato dell’arte del 5G. La mappa globale da qui al 2025

La mappa della GSMA sull'evoluzione del 5G a livello globale di qui al 2025. Ad oggi Cina in testa, seguita dagli Usa in coda l'Europa.

Il mercato degli smartphone matura sempre più rapidamente ma le innovazioni tecnologiche dirompenti sono rare. E’ per questo che il passaggio al 5G potrebbe diventare il più grande fattore di crescita per gli smartphone nei prossimi anni.

E mentre il rollout del nuovo standard è stato particolarmente rapido, la GSMA prevede che le connessioni 5G raggiungeranno quota un miliardo quest’anno, c’è ancora un ampio margine di crescita per il 5G e c vorranno anni prima che sostituisca il 4G.

Secondo la GSMA, il 5G rappresentava l’8% delle connessioni mobili globali nel 2021, con una percentuale più bassa in gran parte del mondo.

Entro il 2025, si prevede che uno smartphone su quattro sia 5G, anche se il 4G continuerà a prevalere con una quota complessiva del 55% delle connessioni.

Oggi, la Grande Cina guida la corsa globale al 5G con il 29% delle connessioni nella regione che usano il nuovo standard.

Il Nord America è secondo, ma distanziato, con una percentuale del 13% mentre l’Europa è ancora più indietro con una quota del 4%. Entro il 2025, secondo le stime il 5G diventerà lo standard dominante nella Grande Cina e in Nord America, mentre il resto del mondo dovrà ancora affidarsi al 4G per ora.

Secondo la GSMA, le connessioni 5G supereranno quota un miliardo nel 2022 per arrivare a quota 2 miliardi nel 2025. Entro la fine del 2025 il 5G conterà per un quinto (20%) di tutte le connessioni mobili globali e più di 2 persone su 5 a livello globale vivranno in un’area coperta da reti 5G, secondo il The Mobile Economy Report 2022 della GSMA.

Scarica il report in PDF

Questa crescita è senza precedenti e rappresenta l’incremento più rapido rispetto al rollout del 3G e del 4G. Per fare un confronto, dopo 18 mesi dal suo lancio il 5G rappresentava il 5,5% delle connessioni mobili, mentre nello stesso lasso di tempo il 3G e il 4G hanno raggiunto una quota del 2,2%.

Ad oggi ci sono circa 200 reti 5G in funzione in 70 paesi, compresi 68 operatori che forniscono servizi 5G FWA e 23 che forniscono servizi 5G standalone.

