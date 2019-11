Lo spazio in cui ci muoviamo

Infrastruttura come sistema

Di Keller Easterling

Treccani editore

Pubblicato: 31 ottobre 2019

Pagine: 279

ISBN: 9788812008049

Prezzo: 21 euro

Viviamo in un mondo immerso in un’infrastruttura globale, definita dalle reti dedicate al trasporto e ai servizi pubblici, ma anche da quell’insieme di standard e formule replicabili che governano lo spazio della nostra vita.

Attraverso il concetto di extrastatecraft, “parola macedonia” che descrive i luoghi e le attività che agiscono al di fuori delle pratiche di governo tradizionali (da Dubai e Mumbai alle reti a banda larga che stanno mutando l’essenza del continente africano), l’analisi di Easterling fa emergere i tratti caratteristici di un pianeta in cui le infrastrutture sono diventate punto di accesso e di contatto.

Uno spazio infrastrutturale.

Keller Easterling, è un architetto, urbanista, scrittore e professore americano alla Yale University.