Lo smartphone ‘sovranista’ che non raccoglie né vende i tuoi dati

Se tu pensavi che l’iPhone protegge la tua privacy, è vero. E’ vero che non vende i tuoi dati a broker di terze parti, pubblicitari e governi. Però è vero anche che i tuoi dati li raccoglie. E lo stesso vale per Instagram e TikTok, che possono comunque seguirti sulle loro app.

Rinunciare al controllo dei dati?

Al netto di ogni genere di allarmismo, è oramai un dato di fatto che tutti in qualche modo hanno fatto pace con il fatto che stiamo dando via i nostri dati per comodità o per pigrizia. A dire il vero, non esiste alcuna alternativa, a parte probabilmente il tipico “telefono scemo” (dumb phone)… e i rinomati produttori di telefoni scemi Punkt hanno capito che deve esserci un modo migliore.

A tal fine, hanno realizzato l’MC02, il primo vero smartphone 5G di Punkt progettato pensando alla sicurezza dei dati e alla protezione della privacy. Presenta un’interfaccia utente minimale che cerca di non inondarti o creare dipendenza, ha una VPN internazionale integrata per impedire che i tuoi dati raggiungano le mani sbagliate (e persino accedere a contenuti geo-bloccati) e esegue persino il sistema operativo Apostrophy di Punkt, che partiziona individualmente dati utente, limitandoli a ogni singola applicazione (in modo che nemmeno il sistema operativo possa vedere la tua intera impronta digitale). I tuoi dati vengono inoltre archiviati su un server cloud in Svizzera, lontano da governi e attori statali.



L’MC02 non è timido riguardo alle sue capacità. Promette un modo sicuro e più intelligente di utilizzare un dispositivo mobile, evitando gli occhi digitali indiscreti che cercano di trarre profitto dalle informazioni personali. Con oltre il 90% delle app per smartphone che tracciano gli utenti su Internet, l’MC02 offre una scelta unica: un santuario digitale in cui i dati degli utenti sono archiviati sotto la giurisdizione svizzera, garantendo la conformità GDPR, HIPPA e PCI e dove una suite di strumenti sul dispositivo —e-mail, calendario, contatti, note, spazio di archiviazione e VPN — funzionano senza infiltrazioni di dati basate sulla pubblicità.



Progettato per la sovranità dei dati

Il telefono stesso è una meraviglia di design minimalista e funzionalità intenzionali, che rompe il ciclo di dipendenza dalla tecnologia pur essendo abbastanza moderno. È dotato di uno schermo Full HD+ da 6,7 pollici, fotocamere posteriori da 64 MP e frontale da 24 MP, 6 GB di RAM e una batteria a lunga durata da 5.500 mAh. Ma il vero fascino dell’MC02 risiede nel suo sistema operativo e nel suo ecosistema. Alimentato da Apostrophy e progettato per la sovranità dei dati, include una VPN integrata per la navigazione sicura, una suite di strumenti di comunicazione sicuri e un Carbon & Data Ledger per monitorare il rischio per la privacy e l’impatto ambientale delle singole app.



Punkt fa un ulteriore passo avanti nella personalizzazione dell’esperienza mobile con il modello di abbonamento dell’MC02. I primi 12 mesi di Apostrophy Services, una suite di strumenti di sicurezza e privacy, sono inclusi nel prezzo di acquisto, con una successiva tariffa mensile che garantisce agli utenti di sapere esattamente per cosa stanno pagando: privacy, non pubblicità.