Lo smart working nella Pa non scompare

La giornata in pillole. Smart working nella Pa al 15% e con 3 fasce d’orario: ecco come funzionerà per operatività, contattabilità e diritto alla disconnessione.

#DaznDown, ancora proteste al quarto turno, problemi soprattutto per il big match Juve-Milan. Consumatori chiedono il rimborso.

Transizione energetica, in Germania è un tema decisivo per le elezioni politiche del 26 settembre per il rinnovo del parlamento tedesco.

Smart working nella Pa al 15% e con diritto alla disconnessione

di Luigi Garofalo

Ecco chi potrà continuare a lavorare in smart working nella pubblica amministrazione con green pass obbligatorio e nuove regole. Leggi l’articolo

#DaznDown, ancora proteste al quarto turno. Problema strutturale?

di Paolo Anastasio

Nuove proteste online anche in questo quarto turno di campionato, soprattutto per il big match Juve-Milan. Consumatori chiedono il rimborso.Leggi l’articolo

Clima ed energia, in Germania tema decisivo per il voto del 26 settembre

di Flavio Fabbri

Germania al voto: tra i temi dibattuti anche la transizione energetica ed ecologica. Quanto costerà e quale l’impatto sull’economia?Leggi l’articolo

TikTok, 40 minuti al giorno per gli under 13. La nuova stretta di Pechino

di Piermario Boccellato

Douyin, la versione cinese di TikTok, limiterà l’uso della piattaforma di video clip ai bambini/ragazzi al massimo di 40 minuti giornalieri.Leggi l’articolo

Bruxelles torna alla carica per il caricatore unico nella Ue

di Paolo Anastasio

In arrivo una proposta a Bruxelles per imporre ai vendor il caricatore unico ai produttori di smartphone e tablet.Leggi l’articolo

Primo Report sull’economia circolare del settore moda italianoatori’

di Redazione Key4biz

SDA Bocconi School of Management ed Enel X presentano i risultati del Rapporto Monitor for Circular Fashion.Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Draghi: il cigno bianco di Singapore

di Michele Mezza

Parere in dissenso. Una valutazione critica della leadership dell’inquilino di Palazzo Chigi, di Michele Mezza per Democrazia Futura.Leggi l’articolo

Ransomware, l’IA a supporto della cybersecurity nella PA e nelle imprese

di Redazione Key4biz

Il 24 settembre alle ore 11:00 nuovo executive webinar “Ransomware, l’IA a supporto della cybersecurity nella PA e nelle imprese”.Leggi l’articolo

Valle Umbra Servizi (VUS): nel vivo la gara per l’impianto a Casone-Foligno

di Redazione Key4biz

Termini in scadenza per la fase operativa della gara da 11,9 milioni per il revamping dell’impianto di Trattamento Meccanico-Biologico (TMB).Leggi l’articolo

A Genova il 29 settembre il Meet in Italy for Life Sciences 2021

di Redazione Key4biz

Tre giornate dedicate alle scienze della vita e alle opportunità di sviluppo per il territorio. Scopri il programma e partecipa.Leggi l’articolo

Le città americane fanno causa a Netflix, Hulu e Disney

di Flavio Fabbri

Amministrazioni cittadine e statali USA vogliono estendere le imposte delle tv via cavo anche alle piattaforme streaming.Leggi l’articolo

“La PA che vorrei”, il 22 settembre intervista a Massimo di Virgilio (CDTI)

di Redazione Key4biz

Il 22 settembre alle 11:00 nuovo appuntamento con “La PA che vorrei”. Ospite della puntata: Massimo di Virgilio, presidente del CDTI di Roma. Leggi l’articolo

Cioffi (CNU): “Servono nuove regole per una corretta cultura della parità”

di Redazione Key4biz

Lo ha affermato Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti.Leggi l’articolo

Facebook, come cambiano le campagne social con le Conversion API

di Andrea Boscaro

L’offerta pubblicitaria di Facebook, negli scorsi mesi, è stata oggetto di una vera e propria tempesta perfetta. Ecco cosa cambia.Leggi l’articolo

“La PA che vorrei”, rivedi l’intervista a Giovanni Papaleo (COO Acea)Guarda il video