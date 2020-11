‘Lo Smart Working durante la Pandemia Covid 19: cosa è cambiato e cosa fare’. Il webinar il 26 novembre

Il 26 novembre 2020 alle 15 webinar "Lo Smart Working durante la Pandemia Covid 19: cosa è cambiato e cosa fare". Il webinar si pone l’obiettivo di fornire una risposta alle tematiche d’interesse per le aziende operanti nell’ambito dell’alta tecnologia, che naturalmente rivestono un interesse strategico per il sistema Italia.

Sigma Consulting SRL, società che sviluppa soluzioni high tech principalmente per l’aerospazio, la difesa e l’ICT, e lo Studio Legale Gangi, specializzato nella consulenza alle imprese, hanno organizzato un webinar sullo smart working, con un focus sulle aziende dell’alta tecnologia.

Infatti, lo smart working che, negli ultimi anni, stava muovendo i primi, timidi, passi nell’economia italiana, anche grazie all’introduzione della legge 81/2017 (definito “lavoro agile”, ex art. 18 della l. 81) è diventato, nel marzo del 2020, prepotentemente la realtà per la quasi maggioranza dei lavoratori italiani a seguito della pandemia da Covid-19.

Il ben noto d.p.c.m. del 8 marzo 2020 lo ha elevato, nei limiti del possibile, a regola per la maggior parte dei lavoratori italiani ma non ha (né avrebbe potuto) fornire risposta alle problematiche che lo smart working solleva per le imprese: tutela del benessere del lavoratore (diritto alla disconnessione) ed efficienza aziendale; tutela del know how aziendale, soprattutto per le imprese dell’alta tecnologia, in presenza di lavoratori che accedono ai database da remoto attraverso reti domestiche, con tutti i relativi problemi di cybersecurity; preparazione della contrattualistica e/o della modulistica da fornire al lavoratore alla luce della normativa in materia di diritto del lavoro e di privacy (GDPR).

Il webinar si pone l’obiettivo di fornire una risposta alle questioni evidenziate, con particolare riferimento alle tematiche d’interesse per le aziende operanti nell’ambito dell’alta tecnologia, che naturalmente rivestono un interesse strategico per il sistema Italia.

I Relatori, ciascuno nell’ambito dei propri ruoli e/o professionalità, hanno operato o fornito consulenza alle aziende dell’alta tecnologia (aerospazio, difesa e ICT): il webinar, oltre a fare il punto sullo smart working pre e post Covid-19, si caratterizza per un focus sulla protezione del know how aziendale (accesso dei database aziendali da remoto).

Programma:

“INQUADRAMENTO dello SMART WORKING PRE e POST COVID19: Panoramica Generale e Diritto alla Disconnessione”

(Intervento: dott. Marco Miceli)

• “SMART WORKING E SICUREZZA DEL KNOW HOW AZIENDALE: Profili Teorici e Soluzioni Applicative per le aziende dell’alta tecnologia”.

(Intervento: ing. Carlomagno Simotti)

• “NORMATIVA APPLICABILE E CONTRATTUALISTICA: checklist di compliance e informativa in materia di smart working”

(Intervento: avv., LL.M. Paolo Maria Gangi)

Modera: Dott.ssa Maria Grazia Labellarte (Analista di geopolitica internazionale e cybersecurity)

La partecipazione al webinar è assolutamente gratuita. Ci si può iscrivere dal seguente link, compilando il relativo format: https://www.sigmaconsulting.it/it/notizie/smart-working/