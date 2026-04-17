Pubblicato: aprile 2026

Pagine: 128

ISBN: 9788829035281

prezzo: 13,50 euro

Carocci editore

Come si scrive sui social network? E come si parla online? Quanto è cambiato il nostro modo di comunicare sul web, dagli albori a oggi? Internet e i social hanno inciso profondamente sull’italiano contemporaneo, introducendo nuovi usi, registri e strategie comunicative.

Dopo un inquadramento del rapporto fra rete e lingua, il volume mette in luce – anche attraverso l’analisi di casi concreti – le principali caratteristiche dell’italiano dei social, le sue dinamiche evolutive e le risorse linguistiche da cui attinge.

Rivolto a studenti, specialisti e appassionati di linguistica e sociolinguistica, offre strumenti efficaci per capire come scriviamo, parliamo e comunichiamo sui social.

Ilaria Fiorentini, insegna Sociolinguistica e Pragmatica e linguistica del testo all’Università degli Studi di Pavia. Si occupa di lingue online, lingue minoritarie, segnali discorsivi e contatto linguistico.

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