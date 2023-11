C’è tanto made in Italy nella nuova caffetteria mobile completamente automatizzata e a guida autonoma elettrica ideata dall’italiana Rhea Vendors Group, in collaborazione con la cinese Neolix, presentata al China International Import Expo 2023, in corso a Shanghai.

Il caffè italiano incontra la guida autonoma cinese

Il caffè che viene da noi, a casa, nel parco, in una bella piazza cittadina, in ufficio o in qualsiasi altro luogo, durante la pausa lavorativa o di studio, non più il contrario. È “Barista On-Demand”, la coffee station mobile elettrica, automatizzata e a guida autonoma, che renderà il caffè una bevanda sempre a portata di mano, anzi, di click.

Basta infatti scaricare l’applicazione “Barista on demanda”, ordinare il caffè al gusto che preferiamo e la stazione mobile ci raggiungerà entro pochissimo tempo.

Si tratta di un servizio frutto della manifattura italiana di Rhea Vendors Group e della robotica cinese applicata al settore delivery di Neolix, che ha l’obiettivo di valorizzare l’antica tradizione nostrana del caffè e di diffondere ulteriormente il suo consumo.

Design e gusto made in Italy

“Con Barista On-Demand apriamo la strada a nuove prospettive di consumo. Questo progetto è il risultato emblematico della cooperazione imprenditoriale tra Italia e Cina verso l’innovazione e un nuovo modo di vivere l’ospitalità. Abbiamo unito il design italiano e i nostri 60 anni di esperienza nel settore del caffè, al potenziale innovativo di Neolix, per fornire una coffee experience di altissimo livello che guarda alle città del futuro”, ha dichiarato Andrea Pozzolini, ceo di Rhea Vendors Group.

“Questo progetto risponde proprio a questo cambiamento e offre una nuova prospettiva di smart mobility nel new retail. Non sono più le persone a muoversi per raggiungere i distributori di caffè, ma sono le caffetterie che, grazie alla tecnologia, raggiungono i consumatori“, ha detto Yu Enyuan, fondatore e Ceo di Neolix Technologies.

Il lancio alla Ciie 2023 di Shanghai

A pieno regime sarà operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, in qualsiasi luogo cittadino.

Si tratta di un esempio di distribuzione automatica della bevanda applicata però ai veicoli della mobilità autonoma ed elettrica (con batterie ricaricate tramite fonti energetiche pulite e rinnovabili).

La presentazione pubblica del mezzo e delle sue funzionalità da caffetteria mobile è avvenuta al China International Import Expo, in corso a Shanghai.