Nuovo accordo tra l’Agenzia spaziale italiana e Quascom per lo sviluppo di tecnologie di navigazione lunare

Il nostro Paese può contare su solide conoscenze e competenze spaziali che provengono da una lunga storia di innovazione nel settore delle tecnologie spaziali. La strada delle partnership pubblico-privato potrebbe aprire nuovi spazi di azione sia a livello europeo, sia internazionale. Un ambito di intervento è sicuramente quello lunare e l’annuncio dell’accordo tra l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e Quascom va in questa direzione, con l’avvio della sperimentazione di tecnologie avanzate per la navigazione lunare.

La partnership è finalizzata alla realizzazione di una missione spaziale chiamata “Collins”, che va intesa come ulteriore capitolo del progetto LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment). Proprio su questo il commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana, ambasciatore Mario Cospito, ha dichiarato: “Un nome evocativo per le missioni lunari, non solo perché è stato uno degli astronauti della mitica missione lunare del 1969 ma anche perché era nato in Italia. La Luna è quindi nelle corde del nostro Paese con un ruolo sostanzioso nel programma NASA Artemis”.

Cospito (Asi): “Un primo esempio di co-investimento pubblico-privato in una missione lunare italiana”

“Dopo il successo di LuGRE con Collins – ha aggiunto Cospito – andremo oltre sperimentando anche i segnali dello standard Lunanet, nato per favorire l’interoperabilità fra sistemi secondo le richieste dall’architettura ARTEMIS. La missione sarà anche un primo esempio di co-investimento pubblico-privato in una missione lunare italiana”.

Come scritto nel comunicato stampa, QASCOM contribuirà anche attraverso l’acquisizione dei servizi di hosting sull’orbiter Elytra Dark del provider Firefly.

“Sarà il primo esperimento che dimostrerà la capacità integrata di Galileo e Moonlight, i due sistemi Europei che saranno fondamentali per tutti i futuri viaggi cislunari e sulla superficie lunare, e di cui l’Italia è uno dei maggiori contributori”, hanno affermato Oscar ed Alessandro Pozzobon, AD e fondatori di Qascom.

L’utilizzo integrato di sistemi GPS e Galileo con le nuove infrastrutture lunari come Moonlight

Basato su un ricevitore di nuova generazione, la missione “Collins” avrà l’obiettivo di dimostrare l’utilizzo integrato dei sistemi di navigazione satellitare terrestri GPS e Galileo e le nuove infrastrutture dedicate alla Luna, tra cui Moonlight, il programma dell’Agenzia spaziale europea (Esa) per lo sviluppo di servizi di comunicazione e navigazione lunare.

Come spiegato da Cospito, la sperimentazione si inserisce nell’ambito dell’architettura Lunanet, concepita per favorire l’interoperabilità tra i diversi sistemi di comunicazione e navigazione lunare.

L’eredità della missione “LuGRE”

Un modo per raccogliere e far fruttare l’eredità tecnologica della missione congiunta Asi-Nasa “LuGRE” del 2025, che ha raggiunto risultati senza precedenti nell’utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestri oltre l’orbita terrestre.

Dopo l’allunaggio del 2 marzo 2025, LuGRE dimostrò inoltre per la prima volta la possibilità di acquisire e utilizzare questi segnali sulla superficie lunare, proseguendo le proprie attività per circa 14 giorni terrestri e raccogliendo dati fondamentali per lo sviluppo dei futuri sistemi di navigazione lunare.

In quel caso, il payload, sviluppato da Qascom per conto dell’Asi, con il supporto scientifico del Politecnico di Torino, fu ospitato a bordo del lander Blue Ghost 1, realizzato da Firefly Aerospace nell’ambito del programma Commercial lunar payload services (Clps) della Nasa.

Nel corso della missione, il ricevitore italiano LuGRE acquisì segnali delle costellazioni GPS e Galileo fino a circa 410.000 chilometri dalla Terra, stabilendo nuovi record di distanza per la ricezione dei segnali GNSS.

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