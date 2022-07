L’Italia digitale guadagna terreno, ma non sprechi il Pnrr

La giornata in tre notizie.

Indice Desi, l’Italia digitale guadagna terreno ed è 18esima. ‘Non perda il treno del Pnrr’. Ma resta indietro per competenze e copertura in fibra.

Nuovo registro opposizioni, oltre 200mila nuovi iscritti dopo il debutto di ieri e il Mise precisa che vale anche per i call center dall’estero.

Fascicolo Sanitario Elettronico, pubblicate le Linee Guida, da considerare il punto di avvio del processo di investimento di 1,38 miliardi di euro previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Tutte le news nella dailyletter del 28 luglio 2022