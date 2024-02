LIT-UP formazione online: il terzo modulo sulla gestione dei diritti esteri

Sono aperte le iscrizioni al terzo modulo del corso di formazione del progetto europeo LIT-UP, incentrato sulla gestione dei diritti esteri. L’accesso al corso è totalmente gratuito e aperto a tutti e questo può essere seguito in modo indipendente e senza vincoli utilizzando il materiale che verrà fornito attaverso la piattaforma. Si terranno anche 3 incontri via Zoom, ma chi non riuscisse a partecipare in diretta potrà recuperarli in un secondo momento grazie alle registrazioni.

Questo progetto è stato creato per definire e implementare strategie competitive per facilitare editori e autori che lavorano con lingue meno utilizzate a confrontarsi con successo con coloro che invece lavorano con lingue più diffuse in un contesto globale.

Verranno forniti materiali come articoli da leggere, modelli di contratti, riflessioni di autori, agenti, illustratori, traduttori ed editori con esperienza e risposte alle domande frequenti.

Il tema principale del corso è la gestione dei diritti esteri. Gli argomenti trattati spazieranno quindi da come funziona il dipartimento diritti di una casa editrice a come presentare un libro affinché venga tradotto e pubblicato in un mercato estero.

Come nei moduli precedenti la formazione consiste in circa 20 ore di apprendimento diretto e indipendente. Per poter seguire il corso è necessaria una conoscenza della lingua inglese almeno a un livello B1/B2.

Per avere più informazioni, cliccate qui. Se volete iscrivervi, invece, potete farlo a questo link.