Liquid Media acquisisce i diritti di 65 videogiochi classici

Inclusi anche titoli storici come Bubble Bobble.

In un periodo in cui molti produttori sfornano mini-console, Liquid Media si è voluta concentrare sul lato software.

Liquid Media ha infatti acquisito i diritti di 65 titoli classici da Throwback Entertainment. Nel pacchetto sono inclusi giochi come All Star Baseball, NFL Quarterback Club, Kwirk e Bubble Bobble.

L’azienda ha accennato, pur non confermando, che l’acquisizione potrebbe condurre alla realizzazione di rimasterizzazioni, seguiti e anche adattamenti in altri media. Nel comunicato ufficiale si fa riferimento al fiorente ecosistema delle mini console classiche, come il NES Classic che a giugno ha tenuto ritmi di vendita notevoli.

L’affare è stimato in circa un miilone di dollari, concretizzati in 670.000 azioni cedute a Throwback al prezzo di 1,49 $ cadauna. Nel complesso, il movimento rappresenta circa il 60% del valore quotato delle azioni di Liquid in data 24 settembre.