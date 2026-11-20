L’IPO record non basta a fermare le vendite su chip e tecnologia. Gli investitori si interrogano sui rendimenti degli enormi investimenti nell’intelligenza artificiale e sulla sostenibilità delle valutazioni.

Anthropic debutta in Borsa, ma i titoli AI crollano: i mercati frenano sulle Big Tech

Il debutto in Borsa di Anthropic, la società che sviluppa il modello Claude, doveva misurare la fame degli investitori per l’intelligenza artificiale (AI). La domanda c’è stata ed è stato un record assoluto: l’azienda ha collocato 980 milioni di azioni a 83 dollari, raccogliendo 81,3 miliardi. Eppure, a quanto si apprende al momento, l’entusiasmo per la più grande IPO mai registrata non ha fermato la vendita di titoli tecnologici e di società legate all’AI.

Nel primo giorno di contrattazioni, giovedì, le azioni Anthropic hanno aperto a 111,50 dollari, il 34% sopra il prezzo di collocamento, e hanno toccato per un breve periodo un rialzo vicino al 40%. Poi hanno ridotto i guadagni, chiudendo a 97,17 dollari, in aumento del 17%.

Le banche underwriter, cioè quelle che hanno organizzato, prezzato e collocato le azioni presso gli investitori istituzionali (JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America e altre ancora), hanno ufficialmente esercitato l’opzione ‘greenshoe‘ su Anthropic, nell’ambito della storica offerta pubblica iniziale, portando il totale raccolto a 93,5 miliardi di dollari, secondo quanto riportato in un comunicato stampa. La società di intelligenza artificiale ha raccolto 81,3 miliardi di dollari, mercoledì, superando SpaceX, che aveva realizzato un’Ipo da record a giugno, collocando 980 milioni di azioni a 83 dollari ciascuna.

L’esercizio dell’opzione ha aggiunto altri 147 milioni di azioni allo stesso prezzo di offerta di 83 dollari, generando circa 12,2 miliardi di dollari di capitale aggiuntivo per la società.

Nonostante tutto questo, oggi le azioni di Anthropic sono arrivate a perdere fino al 10% nel pre-market, tornando verso gli 83 dollari dell’IPO. La volatilità iniziale segnala che la forte domanda per il titolo non equivale a una fiducia acquisita nel suo valore.

Già ieri la Cnbc si chiedeva: “Ma Anhtropic non doveva salvare il settore dell’AI. Che cosa è andato storto?“.

Lunedì prossimo avremo un indicatore migliore, più concreto, quando inizieranno le negoziazioni delle opzioni su Anthropic.

Borse in calo sotto il peso delle tech

Le vendite si sono estese ai mercati internazionali. In Asia, i listini si avviavano a chiudere la settimana peggiore dal 2020: a Taiwan le azioni hanno perso il 6,7%, con TSMC in calo di circa il 6%; il Nikkei giapponese ha ceduto il 5% e il Kospi sudcoreano il 5,5%. SoftBank, investitore con forti esposizioni nell’AI, ha lasciato sul terreno il 14,5%, nella sua peggiore seduta da oltre due anni.

In Europa, lo Stoxx 600 ha perso l’1,3% nei primi 90 minuti di contrattazioni. Il giorno prima, a Wall Street, i principali indici avevano chiuso tutti con perdite superiori al 2%.

La coincidenza tra IPO e sell-off non dimostra che il debutto abbia causato la correzione, tutt’altro, nelle prossime ore si potrebbero avere segnali contrastanti. Può però aver contribuito a spostare l’attenzione degli investitori: per acquistare le nuove azioni, alcuni potrebbero aver venduto altri titoli.

Chris Beauchamp, chief market analyst della piattaforma IG, ha osservato che Anthropic potrebbe “prosciugare la liquidità del mercato”, ha detto, e i primi a sentirne la pressione potrebbero essere gli altri titoli tecnologici.

Il nodo: rendimenti, costi e valutazioni

La questione di fondo, come più volte abbiamo sottolineato in altri interventi, riguarda la sostenibilità economica della corsa all’AI. Le Big Tech stanno impegnando risorse ingenti in chip, data center e capacità di calcolo, scommettendo che la domanda per i servizi di intelligenza artificiale produrrà ricavi e profitti adeguati. Il problema è che gli investitori chiedono sempre più chiaramente quando e con quali margini questi investimenti potranno ripagarsi.

Anche Anthropic offre una misura della posta in gioco: secondo Reuters, ha assunto impegni di calcolo per quasi 900 miliardi di dollari con partner tra cui Amazon e Google. Si tratta di impegni pluriennali, non di spesa già sostenuta, ma mostrano quanto la crescita delle aziende AI dipenda dall’accesso a infrastrutture costose e dai capitali dei grandi fornitori tecnologici.

Daniela Hathorn, analista senior di Capital.com, ha detto che l’IPO conferma l’interesse per l’esposizione all’AI, ma non supera i timori sulle valutazioni elevate, sulla redditività e sulla tenuta della spesa per gli investimenti. È qui che si misura la diffidenza verso le scelte delle Big Tech: non tanto sulla possibilità che l’AI trasformi l’economia, quanto sulla dimensione degli investimenti necessari e sulla certezza dei ritorni.

Per ora, il mercato manda un segnale di cautela: l’interesse per l’AI resta forte, ma non basta più a sostenere ogni titolo e ogni piano di spesa. Il debutto di Anthropic ha mostrato che gli investitori sono pronti a finanziare un grande nome del settore, mentre allo stesso tempo la correzione in corso ricorda che vogliono anche prove di profitti proporzionati ai costi e alle aspettative.

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