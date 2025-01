Secondo un recente rapporto della società di gestione patrimoniale Bitwise, l’intelligenza artificiale (AI) e le criptovalute potrebbero generare un impatto economico combinato di 20 trilioni di dollari sul PIL globale entro il 2030. Questo scenario rappresenta un’enorme opportunità economica e tecnologica, con aree di sovrapposizione sempre più significative tra i due settori.

Le risorse condivise: perché AI e crypto convergono

Juan Leon, analista senior di Bitwise, ha sottolineato come la crescente domanda di soluzioni AI stia generando una forte carenza di risorse chiave, quali data center, chip avanzati per l’AI e accesso all’energia elettrica. Per soddisfare tali necessità, si prevede che i quattro maggiori fornitori di cloud computing (Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), Alibaba Cloud) spenderanno 200 miliardi di dollari nel 2025 per sviluppare infrastrutture capaci di supportare la crescente domanda di servizi AI.

In questo contesto, i miner di bitcoin giocano un ruolo strategico. Questi operatori possiedono già le risorse necessarie per sostenere il settore AI:

Chip potenti.

Sistemi avanzati di raffreddamento.

Infrastrutture tecniche ad alte prestazioni.

Ad esempio, la recente offerta di acquisizione di Core Scientific da parte di CoreWeave e l’accordo da 3,5 miliardi di dollari per ospitare servizi AI rappresentano la partnership più grande mai registrata tra il settore mining e quello AI. Anche altri operatori, come Hut 8 e Iris Energy, hanno annunciato iniziative simili nel corso del 2023.

Altri ambiti di collaborazione tra AI e crypto

L’intreccio tra AI e criptovalute non si limita al mining. Secondo il rapporto, esistono numerose altre applicazioni promettenti:

Validazione delle informazioni : AI e blockchain possono collaborare per garantire la veridicità dei dati e prevenire la disinformazione.

: AI e blockchain possono collaborare per garantire la veridicità dei dati e prevenire la disinformazione. Assistenti virtuali: le criptovalute possono essere integrate con strumenti di AI per migliorare l’efficienza delle transazioni e dei sistemi automatizzati.

Bitwise prevede che l’evoluzione congiunta di AI e criptovalute aprirà nuove opportunità economiche, spingendo i settori a lavorare insieme in modo sempre più interconnesso.

Tabella riassuntiva

Aspetto Dettagli Impatto economico stimato $20 trilioni di PIL globale aggiuntivo entro il 2030. Principali risorse richieste dall’AI Data center, chip avanzati, accesso all’energia. Ruolo dei miner di bitcoin Forniscono infrastrutture già pronte, come chip potenti e sistemi di raffreddamento. Principali partnership AI-crypto Core Scientific e CoreWeave: $3,5 miliardi per servizi di hosting AI. Altri ambiti di convergenza Validazione delle informazioni e assistenti virtuali.

Questa convergenza tra AI e criptovalute potrebbe trasformare il panorama tecnologico e industriale, dimostrando come l’integrazione tra i due settori rappresenti un’autentica rivoluzione economica e tecnologica.

