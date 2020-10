L’Intelligenza Artificiale per la Smart Health. Intervista a Giovanni Arcuri e Arturo Chiti

Intervista all'Ingegner Giovanni Arcuri, Direttore UOC Tecnologie Sanitarie, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e al Professor Arturo Chiti, Ordinario di Diagnostica per Immagini, Università Humanitas su IA nel mondo della salute.

Intervista all’Ingegner Giovanni Arcuri, Direttore UOC Tecnologie Sanitarie, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e al Professor Arturo Chiti, Ordinario di Diagnostica per Immagini, Università Humanitas, per commentare il Fubinar organizzato dalla Fondazione Bordoni (FUB) giovedì 22 ottobre ‘Salute, Algoritmi e Intelligenza Artificiale’: tra Recovery Fund e frequenze in ospedale al Fubinar della FUB.