Dagli schermi olografici in auto ai Pc basati sull’AI, i giganti del Tech scommettono forte sull’intelligenza artificiale. E’ quanto emerge dal CES di Las Vegas, la principale kermesse tecnologica globale, in corso dal 7 al 10 gennaio, dove l’AI promette di fare la sua comparsa letteralmente ovunque ci sia un bottone da premere.

AI ovunque ci sia un tasto da premere

La corsa all’oro dell’intelligenza artificiale è ancora in pieno svolgimento: Samsung sta puntando tutto sulla sua visione “AI for All: Everyday, Everywhere” (AI per tutti: ogni giorno, ovunque), compresi i frigoriferi AI che promettono di anticipare i cambiamenti di temperatura quando scarichi la spesa, perché a quanto pare la tua lattuga aveva bisogno di un assistente intelligente. LG sta diventando stranamente personale con quella che chiamano “Affectionate Intelligence” (sì, davvero). Anche l’incubatore di startup di Samsung sta mostrando tutto ciò che riguarda l’intelligenza artificiale, dalla produzione video al coaching per gli esercizi alla gestione dell’energia. Il messaggio è chiaro: se il tuo gadget non ha l’intelligenza artificiale nel 2025, esiste davvero?

Agenti AI la vera sfida

Ma il vero campo di battaglia di quest’anno sono gli agenti AI. I giganti della tecnologia scommettono che ciò che vogliamo davvero sono assistenti AI integrati in tutto ciò che possediamo. Il discorso per questi bot AI potenziati è che non dovrai aprire app per ogni piccola attività; questa tecnologia promette di gestire tutto, dalla pianificazione della tua giornata all’ordinazione del tuo caffè, il tutto tramite una conversazione naturale. Resta da vedere se questa volta avranno davvero successo.

Industria Tv

L’industria televisiva ha trovato la sua prossima rivoluzione: un cavo più elaborato. Mentre le specifiche esatte di HDMI 2.2 sono ancora nascoste, promette di superare l’impressionante risoluzione 10K e le frequenze di aggiornamento di 120 Hz di HDMI 2.1. Traduzione: i tuoi film e giochi stanno per diventare ancora più belli, fluidi e dettagliati, se riesci a trovare contenuti 10K da guardare. Sul fronte informatico, il CEO di Nvidia Jensen Huang salirà sul palco per quella che promette di essere un’altra presentazione in pompa magna sulle GPU di nuova generazione. Le fughe di notizie del settore suggeriscono che la RTX 5090 potrebbe essere fino al 70% più veloce del suo predecessore, che aveva già una potenza clamorosa. Per non essere da meno, anche Intel e AMD dovrebbero annunciare chip che faranno sembrare il tuo attuale impianto da gioco una calcolatrice.

Parlando di chip

Parlando di chip, il 2025 si preannuncia come l’anno in cui i produttori di PC cercheranno di convincere il mercato che il computer non è abbastanza intelligente. Dopo la prima ondata di PC AI del 2024 con pulsanti Copilot+ e requisiti di 16 GB di RAM, la prossima generazione di Microsoft promette NPU e funzionalità AI ancora più potenti. Dell, HP e altri produttori sperano che tu aggiorni il tuo computer Windows 10 (che perderà il supporto l’anno prossimo) con un nuovo PC dotato di AI. Ma non aspettarti un immediato aumento della produttività: gli studi dimostrano che gli attuali possessori di PC AI in realtà passano più tempo a capire come parlare con i loro computer che a svolgere effettivamente il lavoro. Ne vale la pena?

Automotive

L’industria automobilistica continua la sua trasformazione in una fiera tecnologica all’interno di una fiera tecnologica. La divisione Mobis di Hyundai è pronta a rubare un po’ di scena con quello che chiamano il primo display olografico a parabrezza intero al mondo. Non si tratta solo di un elegante display heads-up, è uno schermo che si estende dal conducente al passeggero, promettendo di sovrapporre navigazione, informazioni sul veicolo e avvisi di sicurezza su tutto il campo visivo. Pensa al display del casco di Iron Man, ma per la tua auto. La BMW non è molto indietro, e sta pianificando di lanciare la propria versione con qualcosa chiamato display Panoramic iDrive.

