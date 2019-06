‘The Canadian Chamber in Italia’ in collaborazione con ‘Rome Business School’ organizzano a Roma, il 20 giugno 2019, il panel ‘Innovation from farm to table’ per discutere delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie applicate all’agrifood per la sostenibilità agroalimentare.

Il mondo dell’agroalimentare sta cambiando volto con l’Innovazione. Il passaggio dalla terra alla tavola avviene sempre più con la modalità 4.0. Infatti, nell’agrifood cresce l’utilizzo delle nuove tecnologie: tante le opportunità offerte, come la sostenibilità agroalimentare. Questo tema e l’approccio innovativo messo in campo nel settore dalle Istituzioni pubbliche e dalle aziende private sarà al centro del panel ‘Innovation from farm to table’ organizzato da The Canadian Chamber in Italia in collaborazione con Rome Business School a Roma, il 20 giugno 2019 dalle ore 10 alle 11:30 in via degli Scialoja 18 (presso la sede della Rome Business School).

Ecco l’agenda con i relatori dell’evento

Per partecipare inviare un’email a: ExecutiveEducation@RomeBusinessSchool.it