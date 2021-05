Linkem entra con una quota di minoranza in Oversonic, società italiana specializzata nel campo della robotica, per realizzare un piano strategico di sviluppo della tecnologia 5G applicata alla robotica umanoide.

Linkem, operatore 5G specializzato in banda ultralarga wireless, ha annunciato l’accordo con Oversonic, società italiana attiva nel campo della robotica. L’obiettivo è realizzare un piano strategico di sviluppo della tecnologia 5G applicata alla robotica umanoide.

Investiti 150mila euro

La partnership tra Linkem e Oversonic ha una doppia vocazione, quella di matrice finanziaria, grazie a un investimento di 150.000 euro e l’ingresso con una quota di minoranza, e quella tecnologica, che innesca una serie di sinergie in ambito Ricerca & Sviluppo di applicazioni evolute. La collaborazione ha l’ambizione di rappresentare sul panorama italiano e internazionale un riferimento sia per eccellenza tecnologica sia per contenuti sociali, attraverso un team di talenti che lavorerà per raggiungere questi obiettivi con una forte connotazione innovativa. L’incontro tra le due aziende nasce dalla condivisione di un valore fondamentale in base al quale l’innovazione deve essere al servizio dell’umanità e ispirata da principi di etica e sostenibilità.

Rota (Linkem): ‘Robotica avrà molti sviluppi nella vita di tutti i giorni’

“Negli ultimi anni Linkem si è distinta per gli investimenti in tecnologie all’avanguardia, dimostrandosi un’azienda pioniera in ambito Open Innovation – ha detto Davide Rota, AD e fondatore di Linkem – Siamo convinti che anche in questo caso l’investimento in un settore in forte evoluzione come la robotica possa trovare molti sviluppi nella vita quotidiana delle persone. Con Oversonic condividiamo molti valori, quali la passione per l’innovazione e la proiezione al futuro, che si tradurranno concretamente in un piano strategico di sviluppo della tecnologia 5G applicata alla robotica umanoide finalizzato a dare supporto quotidiano all’attività umana nell’ambito lavorativo, dell’assistenza e non solo”.

Puglia (Oversonic) ‘Persone al centro per una robotica sociale’

Il presidente di Oversonic Fabio Puglia ha aggiunto “Oversonic si propone non solo come società di robotica, ma come piattaforma di riferimento nel panorama internazionale, per chi vuole essere protagonista nel pensare e definire il proprio futuro. Linkem ha sposato la nostra Vision diventando non solo un socio di questa avventura, ma anche un partner tecnologico, con cui abbiamo condiviso un percorso strategico di sviluppo della tecnologia 5G applicata alla robotica umanoide che mette al centro le persone e le loro esigenze innescando una nuova e moderna robotica sociale”.

L’accordo di Linkem con Oversonic si inserisce nell’ambito delle attività del LinkemLab, la struttura organizzativa nata quasi due anni fa dedicata a realizzare investimenti strategici in nuove iniziative imprenditoriali, allo sviluppo di progettualità sul territorio in ambito Smart Cities e Digital Transformation. Gli investimenti del LinkemLab sono orientati a creare valore per l’ecosistema 5G e si basano sugli asset strategici della Società per la creazione di soluzioni verticali innovative studiate per rispondere alle esigenze delle imprese e degli enti. L’ alleanza con Oversonic si basa sulla loro visione della robotica dedicata all’interazione con le persone, alla portata di tutti per rispondere a bisogni concreti e quotidiani.