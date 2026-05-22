LinkedIn, algoritmo prima censura e poi ripubblica i post

Oggi apriamo con il “caos LinkedIn“,
dalla serata di ieri diversi utenti italiani hanno segnalato rimozioni anomale di post innocui, classificati dalla piattaforma come “materiale intimo non consensuale”.
Si riapre il tema della moderazione automatizzata? Cosa sta succedendo?
Al Festival dell’Economia di Trento, il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, racconta come l’Arma si sta digitalizzando al servizio del cittadino, dalle denunce via app IO all’uso dell’intelligenza artificiale nelle indagini, “ma senza sostituire il fattore umano”.
La Guardia di Finanza, infine, sferra un altro colpo alla criminalità organizzata online, con una vasta operazione contro lo streaming illegale: più di 70 rivenditori individuati, 1.000 utenti già identificati e pronti a ricevere sanzioni fino a 5.000 euro.
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