di Ivano di Biasi

Flavio Flaccovio editore

Data di pubblicazione: 2 gennaio 2017

ISBN: 9788857906362

Numero Pagine: 232

Prezzo: € 26,00

Cerchi un metodo sicuro per posizionare il tuo sito web sui motori di ricerca e ottenere più traffico qualificato verso i tuoi contenuti? La link building è l’attività SEO più efficace che ci sia, ma è anche quella in assoluto più controllata da Google.

Solo conoscendo tutti i fattori e le dinamiche in gioco potrai condurre campagne di link building in sicurezza e ottenere risultati veri, senza rischiare le penalizzazioni attuate dallo stesso Google, che non ama essere manipolato.

I motori di ricerca, infatti, valutano i siti web allo stesso modo in cui noi valutiamo le persone: fama e popolarità non devono essere inscenate, ma tangibili e misurabili.

Ecco perché oggi, se vuoi spiccare ed essere visibile nella prima pagina delle SERP di Google, devi investire in campagne di link building. Raggiungerai risultati che nemmeno immagini: più contatti, più vendite, più ricavi per la tua azienda.

Questo libro ti guiderà passo passo verso la conoscenza di tutto ciò, per pianificare una strategia di link building efficace e vincente.

Ivano Di Biasi è un SEO Specialist e SEO Tools Developer. Esordisce nel mondo SEO nel 2007 partecipando al SEO World Championship e classificandosi decimo al mondo. L’entusiasmo per la disciplina lo ha portato a fondare la SEO Cube e lavorare su grandi progetti nazionali e internazionali. Negli ultimi anni ha unito la passione per la Search Engine Optimization a quella per lo sviluppo software realizzando SEOZoom, l’unico strumento di SEO e web marketing interamente made in Italy.