L’informatica alla Camera dei Deputati. Roma, 24 ottobre 2019

Il ruolo sociale dell’informatica

24 OTTOBRE 2019

Ore 14:00

Sala Stampa Camera dei Deputati

Via Della Missione, 4 Roma

La realtà digitale è ormai parte integrante di ogni nostra attività quotidiana.

E l’informatica, la scienza che ne è alla base, non può più sottrarsi al dovere di riflettere sull’impatto sociale della sua attività.

Enrico Nardelli, presidente di Informatics Europe, l’Associazione europea dei Dipartimenti universitari e Centri di ricerca in Informatica, presenta 3 iniziative in quest’ambito:

La “ Responsabilità sociale dell’informatica “, ovvero il convegno annuale di Informatics Europe ;

“, ovvero il convegno annuale di ; Il “ Manifesto per l’Umanesimo Digitale “, per riportare la tecnologia digitale al servizio degli esseri umani;

“, per riportare la tecnologia digitale al servizio degli esseri umani; La “Dichiarazione di Roma“, un appello a tutte le istituzioni nazionali ed internazionali affinché l’informatica sia parte dell’educazione scolastica e permanente.

Su questi temi discuteranno i deputati Antonio Palmieri, di Forza Italia, Flavia Piccoli Nardelli, del Partito Democratico, e Paolo Lattanzio, del Movimento 5 Stelle. Modera Raffaele Barberio, direttore di Key4Biz.

Informatics Europe represents the academic and research community in Informatics in Europe. Bringing together university departments and research laboratories, it creates a strong common voice to safeguard and shape quality research and education in Informatics in Europe. With the support of its member institutions across 31 countries, Informatics Europe promotes common positions and acts on common priorities.