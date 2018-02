Head of Legal Affairs,

Iliad Italia

Da ottobre 2017 Lina Vitolo è Head of Legal Affairs di Iliad Italia.

Con importanti esperienze professionali alle spalle, ha lavorato presso importanti studi legali di fama internazionale e all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

La Vitolo ha iniziato la sua carriera a Londra presso il British Institute of Interantional and Comparative Law. Dal 2008 al 2012 ha lavorato come consulente a società italiane e straniere in materia di diritto europeo e nazionale della concorrenza in relazione a diverse problematiche (concentrazioni, concorrenza sleale, joint ventures, accordi di distribuzione, pratiche commerciali scorrette, abuso di dipendenza economica, etc).

Dal 2013 al 2016 è stata general counsel per l’Italia, il Portogallo e la Spagna del Gruppo UPS. Da settembre dello stesso fino è diventata senior compliance manager per Danone. Carica che ha lasciato ad settembre 2017 per passare in Iliad Italia.

Dopo essersi laureata in Giurisprudenza presso La ‘LUISS’ di Roma, ha frequentato il master in Diritto e Impresa del Sole 24 ore Business School. Ha effettuato un dottorato di ricerca alla Bocconi di Milano in Scienze giuridiche. Nel 2011 ha frequentato il master in legge del King’s College di Londra.