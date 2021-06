La Federal trade commission (Ftc) degli Stati Uniti ha una nuova Presidente, Lina m. Khan, 32 anni, londinese di nascita e di origini pachistane, di professione docente di Legge alla Columbia Law Schoool. È di fatto la più giovane presidente dell’Antitrust USA di sempre.

I’m so grateful to the Senate for my confirmation. Congress created the FTC to safeguard fair competition and protect consumers, workers, and honest businesses from unfair & deceptive practices. I look forward to upholding this mission with vigor and serving the American public.