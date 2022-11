L’importanza di proteggersi, l’importanza di informare efficacemente￼

È di ieri l’annuncio del Ministro della Salute Orazio Schillaci del lancio, a partire dalla prossima settimana, di una Campagna di Comunicazione per la vaccinazione contro Covid e influenza. “Stiamo organizzando – ha detto –, un lancio sulle principali reti e stiamo valutando anche la presenza di testimonial e preferirei avere attori non professionisti”. “In campo ogni sforzo – ha detto ancora – per proteggere i più fragili e gli anziani”.

Questa è la tendenza e qualcosa del genere c’è già, intanto, realizzato da una delle Azienda Sanitarie Locali (ASL) più attive a Roma sia sul fronte della implementazione delle dotazioni sanitarie più innovative per le proprie strutture, sia su quello della comunicazione mirata e diversificata ai cittadini, la ASL Roma 2, diretta da Giorgio Casati,la più grande ASL d’Italia per numero di abitanti serviti e la prima ASL a comunicare sul canale TikTok. Si tratta di un breve video, che la ASL intende segnalare e mettere a disposizione dell’iniziativa ministeriale, “Non smettiamo di aiutarci”, disponibile sulle principali piattaforme social, creato per TikTok proprio attraverso un testimonial non professionista e rivolto soprattutto, infatti, ai più fragili, agli anziani e a chi si prende cura di loro.

La scelta di TikTok è motivata dal Direttore Generale Casati, che sta innovando profondamente la ASL Roma 2 per renderla più flessibile, innovativa, digitale, vicina alle persone, dalla constatazione che oggi TikTok è senz’altro uno strumento fondamentale di comunicazione, soprattutto verso i più giovani. Ed è importante comunicare i temi della salute ai giovani non solo perché è bene che fin da piccoli imparino a prendersi cura del proprio stato di salute, ma anche perché i giovani comunicano tantissimo e quindi fanno da cassa di amplificazione e risonanza, facendo rimbalzare informazioni corrette e utili anche in famiglia e verso i loro coetanei.

Non smettiamo di aiutarci.