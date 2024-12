L’importanza dei domini Space & Underwater nel comparto energetico. Intervista a Giorgio Graditi, Direttore Generale, Enea

Qual è il ruolo strategico che lo Spazio può assumere nel comparto energetico?

“Lo Spazio ha un ruolo sicuramente importante in quanto “collante”, direi, rispetto a quelle che possono essere attività di esplorazione, dalle quali si possono ricavare informazioni, dati. Ma offre anche un’ulteriore opportunità, ad esempio, per l’estrazione di materiali primi critici, o per poter conoscere aspetti relativi direttamente all’origine del nostro pianeta. Il tema energia è fondamentale, in quanto per andare nello spazio serve energia, per rimanere nello spazio serve energia, per esplorare lo spazio serve energia. Quindi la ricerca svolge un ruolo significativo, così come l’innovazione e il trasferimento tecnologico. Noi come ENEA operiamo in questa direzione: ci occupiamo di studiare, validare e trovare delle soluzioni avanzate che possono dare risposte concrete riducendo i costi, individuando materiali più evoluti, più sostenibili, per consentire attività di esplorazione dello spazio, ma anche attività lunari, o che riguardano il raggiungimento di Marte, ad esempio […]”

