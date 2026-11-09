L’ingresso dell’intelligenza artificiale (AI) nell’industria cinematografica e televisiva sta ridefinendo a ritmi serrati i processi produttivi, le logiche di budget e i confini del linguaggio visivo. Quali sono le reali opportunità per i professionisti del settore e dove si colloca, oggi, il limite tra ottimizzazione tecnologica e tutela della sensibilità autoriale?

La visione di Alfredo Fiorillo, regista e autore di Respiri: l’intervista

Key4Biz. L’intelligenza artificiale sta entrando in diverse fasi della produzione cinematografica. Quanto sta già cambiando concretamente il modo di fare cinema?

Alfredo Fiorillo: L’intelligenza artificiale è entrata nel nostro settore in modo dirompente. Oggi si parla molto, in diversi contesti, di normative nate per regolamentare o meno l’ingresso di questa tecnologia, ma il punto fondamentale è che la tutela delle persone deve rimanere al centro di qualsiasi discussione. Attualmente ci troviamo in una fase di transizione: alcuni fondi e finanziamenti, ad esempio, non sono ancora accessibili per determinati progetti che ne fanno uso. Tuttavia, dal punto di vista operativo, l’impatto è notevole. C’è un concreto risparmio di risorse: lavorazioni che prima non potevamo permetterci per ragioni di budget, oggi diventano finalmente affrontabili. Esiste poi un fondamentale aspetto correttivo e di supporto: l’AI aiuta a ottimizzare l’intero processo, dalla progettazione alla scrittura, fino alle riprese e alla post-produzione, campo, quest’ultimo, in cui l’intervento tecnologico è senza dubbio più forte. Non è una minaccia distruttiva, ma una materia complessa che va prima analizzata e poi integrata.

Key4Biz. Il cinema nasce da una visione autoriale, da esperienze e sensibilità umane. L’intelligenza artificiale può quindi diventare uno strumento per ampliare la creatività o rischia di rendere le opere più standardizzate?

Alfredo Fiorillo: autorialità e visione umana rimangono il cuore pulsante del cinema. L’intelligenza artificiale non nasce per sostituire la sensibilità dell’autore, ma per porsi come prolungamento delle nostre possibilità creative. Il rischio di standardizzazione esiste solo se ci si affida acriticamente alla macchina, ma se l’AI viene intesa come uno strumento ottimizzante e migliorativo, a supporto dell’idea originale, consente di esplorare nuovi linguaggi e visioni prima inaccessibili.

Key4Biz.Quali professionalità del settore audiovisivo potrebbero essere maggiormente trasformate dall’intelligenza artificiale? E quali competenze resteranno insostituibili per chi lavora nel cinema?

Alfredo Fiorillo: Vedremo nascere diverse specializzazioni. Per quanto mi riguarda, la scrittura rimane una prerogativa insostituibile dell’essere umano: l’AI può velocizzare il processo o ripulire il testo, ma la matrice creativa resta dell’uomo. Le varie figure professionali non spariranno, ma si evolveranno: chi si occupa di montaggio, ad esempio, beneficerà di un miglioramento nella gestione delle immagini e di una maggiore velocità di sincronizzazione, con un conseguente risparmio di tempi e costi; il montatore dovrà quindi imparare a conoscere nuovi strumenti e modalità operative guidate dall’intelligenza artificiale. La post-produzione è senza dubbio il campo che ne subirà il maggiore impatto: oggi riusciamo a creare visivamente situazioni che prima erano del tutto improponibili. Un settore che invece rischia di più è il grafico, in particolare quello dedicato al materiale cartaceo o d’uso comune, dove la generazione automatizzata è ormai velocissima (anche se la componente artistica pura manterrà il suo valore). L’errore più grande sarebbe vedere l’AI unicamente come un modo per risparmiare. Il passaggio più intelligente consiste nel comprenderla a fondo e farne un uso efficace, proiettandosi verso nuove prospettive di lavoro.

Le sfide etiche del racconto storico: l’intervista a Fabio Toncelli, documentarista di Flying Over Everest, Sacrificate Cassino! e Il Naufragio dell’Andrea Doria

Se nel cinema di finzione l’intelligenza artificiale può rappresentare una risorsa, nel documentario storico, dove il suo impiego solleva interrogativi ben più complessi, legati alla tutela delle fonti e all’autenticità del repertorio, come può essere fronteggiata? Ne abbiamo parlato con Fabio Toncelli.

Key4Biz. Con l’intelligenza artificiale è oggi possibile generare immagini estremamente realistiche, ricostruire ambienti del passato e persino dare forma visiva a eventi di cui non esistono documentazioni filmate. Nel documentario storico, dove il rapporto con le fonti e l’autenticità delle immagini è fondamentale, quali sono le opportunità e quali i rischi?

Fabio Toncelli: Opportunità e rischi sono entrambi molto forti. Data la potenza tecnologica di questi strumenti, è necessario saperli gestire. Nel documentario storico, il rischio principale nasce quando non viene fatta una distinzione tra ciò che è realmente documentato e ciò che è stato ricreato artificialmente. Se non si distingue il materiale originale dalle ricostruzioni, si rischia di compromettere il valore del repertorio autentico e di indebolire la narrazione nella sua stessa essenza. Bisogna inoltre distinguere tra documentari di ricerca e documentari compilativi. In questi ultimi, spesso, non c’è sempre stata una particolare attenzione alla documentazione delle immagini e, in questo senso, l’intelligenza artificiale non rappresenta necessariamente un cambiamento così radicale. Nei documentari di ricerca, invece, occorre prestare particolare attenzione alla qualità e all’attendibilità dei contenuti: non si può correre il rischio di presentare come autentico un documento audiovisivo o scritto che in realtà è falso. Le opportunità sono evidenti soprattutto quando si lavora su periodi storici per i quali non esistono documenti visivi, fotografie o filmati. In questi casi l’AI può consentire di ricostruire visivamente ambienti e situazioni, a patto però che venga dichiarata chiaramente la natura delle immagini. In un documentario sull’antica Roma, per esempio, si possono utilizzare scene generate con l’intelligenza artificiale, specificando che si tratta di ricostruzioni realizzate con l’AI e con la supervisione di un esperto. L’abuso di questi strumenti, al contrario, potrebbe generare diffidenza e persino un rifiuto dell’AI da parte del pubblico.

Key4Biz. Come valuta la capacità dell’industria audiovisiva italiana di confrontarsi con questa trasformazione?

Fabio Toncelli: Nel settore audiovisivo italiano c’è un elemento da tenere presente, il rapporto tra tempi e costi. L’intelligenza artificiale permette di risparmiare sia tempo che risorse economiche. Quando, però, entra in gioco il documentario storico, i rischi diventano molto elevati. La forza di un’immagine che appare estremamente realistica può essere tale da rendere difficile distinguere ciò che è autentico da ciò che è stato generato artificialmente. Quando realtà e finzione diventano indistinguibili, il problema non riguarda più soltanto il documentario, ma si estende anche al modo in cui interpretiamo la realtà nella vita quotidiana. Per questo è necessario introdurre regole precise e stabilire anche dei divieti.

Key4Biz. In quali fasi della realizzazione di un documentario ritiene che l’AI sia più utile?

Fabio Toncelli: Sicuramente nella ricerca del repertorio. L’AI consente inoltre di visualizzare link con le fonti da verificare. Va tenuto conto, però, che nella ricerca su fatti storici specifici, in particolare, trovo ancora degli errori: i modelli di analisi del prompt e risposta non sono sempre affidabili. La revisione e il controllo umani restano quindi essenziali. I prompt devono essere precisi, l’intelligenza artificiale fa una simulazione e ricerca statistica e sei tu a doverla verificare, con senso critico, analisi e conoscenza specifica su quel dato evento storico.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz