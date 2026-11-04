L’impatto della sconfitta di Trump sull’AI e la Silicon Valley

I risultati elettorali americani, con la travolgente vittoria democratica, e l’affermazione fra i vincitori delle componenti più etiche, di matrice religiosa o sociale, segna un punto di svolta per il connubio fra Stato e tecnologia che aveva inaugurato Trump con la famosa fotografia dei templari digitali disposti come paggetti alla sua incoronazione a presidente, due anni fa.

Ora bisognerà rifare i conti con l’oste. Ossia capire come le strategie delle big tech, al momento basate su investimenti circolari e reciproci di grande dimensione, che puntavano sul sostegno della spesa pubblica militare statunitense possano tornare.

Cambio di rotta delle Big Tech

Le cadute in borsa dei giorni scorsi, più che annunciate – per l’ennesima volta la mitica bolla delle AI – in realtà anticipavano i risultati delle urne, annunciando un inevitabile cambio di rotta per i monopoli digitali.

Washington è meno complice, e di conseguenza Bruxelles potrebbe procedere con la sua regolamentazione senza l’assillo delle ritorsioni della Casa Bianca.

Trump più debole

Ricordiamo che se è vero che con il ricorso ai veti il presidente può bloccare le leggi del Congresso, è anche vero che le due camere, da oggi a maggioranza sicura democratica, potranno congelare tutte le decisioni di spesa dell’esecutivo, a cominciare da quelle militari e tecnologiche.

Siamo in uno scorcio in cui l’America deve trovare un nuovo equilibrio, e le relazioni sociali ormai tutte immerse nell’ambiente digitale, dovranno riformularsi alla luce di un nuovo principio di preminenza pubblica.

L’executive order di Biden torna in voga

Dovremmo rileggerci tutti il famoso ordine di Biden sulle intelligenze artificiali, l’ultimo documento firmato dal presidente poi sconfitto da Trump, che fissava principi che oggi potrebbero tornare in voga: i dati beni comuni, gli algoritmi come evoluzione del general intellect.

Big Tech già sotto la lente in diversi Stati Usa

Sono i principi che già avevano cominciato a ritrovare una propria applicazione anche prima della vittoria democratica. Molti Stati federali, fra cui anche quelli amministrati da repubblicani, da tempo stanno cominciando a fare le pulci alle grandi piattaforme digitali, pretendendo, come ha fatto per ultima anche la governatrice dello stato di New York Kathy Ochul, di negoziare non soltanto i comportamenti ma anche la struttura e i linguaggi dei dispositivi digitali.

L’impegno in prima persona di Musk

Quello è stato un segnale forte che il fronte di Elon Musk e Peter Thiel si stava scompaginando.

Non è un caso che proprio il patron di Tesla e Starlink sia intervenuto in forze nella campagna dei candidati repubblicani con ingentissimi finanziamenti, fino a 300 milioni di dollari.

L’AI alla prova dei dem

Mentre Thiel da mesi ormai aveva percepito il cambio di clima e si era trasferito in Argentina. Rimangono in ballo ora i tre tycoon delle intelligenze artificiali: Altman di OpenAI, Amodei di Anthropic e Google. Che succederà? Le loro grida per l’apocalisse, riviste oggi, sembrano una specie di assicurazione sulla vita: ammonire le istituzioni a curare bene le aziende americane in vista di possibili tragedie, o, questo era il vero messaggio in codice, di un possibile sorpasso americano.

Pechino convitato di pietra

Pechino infatti è il vero convitato di pietra di questa nuova fase. I cinesi stanno giocando con spregiudicatezza e abilità la carta dell’open source, proponendo versioni aperte dei propri prodotti per favorirne la penetrazione sui mercati occidentali. Una strategia che si incontra con la tendenza al decentramento naturale delle tecnologie informatiche. Mentre la Silicon Valley è ancora ferma agli statuti proprietari.

La svolta politica potrebbe consigliare una forma di graduale evoluzione, aprendo la strada ad un’idea di servizio pubblico delle tecnologie che la nuova leva di vertici democratici potrebbe adottare come alternativa alla scelta militarista di Trump.

Del resto uno degli elettori che non ha fatto mistero di aver partecipato al voto come il Pontefice nella sua enciclica parla di “Rendere ospitali le intelligenze artificiali“. Un messaggio che potrebbe essere non soltanto un auspicio.

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