L’impatto concettuale della privacy nel diritto civile, penale ed amministrativo

Di Giustino Valeriano Agostinone

Primiceri editore

Data di pubblicazione: marzo 2019

Pagine: 150

ISBN: 978-88-3300-111-1

Prezzo: € 15,00

Questo saggio prende spunto dallo studio delle ultime novità legislative in ambito europeo sulla protezione dei dati e sulla ricerca storica del concetto di privacy non tralasciando un’analisi dei nuovi strumenti di protezione dei dati. Esso è caratterizzato da approfondimenti sul concetto di privacy nei principali settori del diritto che e da una serie di quesiti a cui si è cercato di dare una risposta esaustiva per facilitare il ragionamento del lettore su una maggiore consapevolezza dei nuovi confini della libertà in questo tempo segnato dalle innovazioni tecnologiche.

Giustino Valeriano Agostinone (1985) è avvocato del Foro di Foggia e cultore di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Foggia. Ha pubblicato il Compendio di diritto amministrativo (2015) e il Compendio di Giustizia amministrativa per la Primiceri editore ed è autore di diversi articoli e saggi scientifici. Ha collaborato alla stesura del “Libro di Internet” e al “Commentario CEDU” per la Primiceri editore. Collabora con la rivista Il Foro Italiano e Il diritto amministrativo. È componente del comitato scientifico della rivista Ratio Legis. È Responsabile scientifico del Dipartimento Privacy del Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle alla Regione Puglia.