L’Identità digitale: un passaporto per il mondo online. Spesa globale a 26 miliardi di dollari entro il 2029

La Crescita Esponenziale del Mercato

Un recente studio di Juniper Research ha rivelato una crescita esplosiva della spesa globale per la verifica dell’identità digitale. Si prevede che entro il 2029, questa spesa supererà i 26 miliardi di dollari, registrando un aumento del 74% rispetto al 2024.

Questa crescita sostanziale è alimentata da una serie di fattori, tra cui:

Aumento delle transazioni online: La pandemia ha accelerato la digitalizzazione di molti aspetti della nostra vita, aumentando esponenzialmente il numero di transazioni effettuate online.

Minacce alla sicurezza informatica: L'aumento delle frodi online ha reso la verifica dell'identità digitale una priorità assoluta per le aziende e gli utenti.

Regolamentazioni più stringenti: Le normative sulla protezione dei dati, come il GDPR nell'Unione Europea, hanno imposto requisiti più rigorosi per la gestione e la protezione delle informazioni personali.

Tecnologie Emergenti

Diverse tecnologie stanno rivoluzionando il modo in cui verifichiamo la nostra identità online:

Biometria comportamentale: Analizzando schemi comportamentali unici, come la velocità di digitazione o i movimenti del mouse, questa tecnologia può autenticare gli utenti in modo più sicuro e meno intrusivo rispetto ai metodi tradizionali.

Blockchain: La tecnologia blockchain offre un registro digitale immutabile e distribuito, ideale per registrare e verificare le identità digitali in modo sicuro e trasparente.

Intelligenza Artificiale: L'IA viene utilizzata per analizzare grandi quantità di dati e identificare modelli di comportamento sospetto, migliorando così la capacità di rilevare le frodi.

Il rapporto si attende che la biometria comportamentale, in particolare, rileverà comportamenti anomali degli utenti per input del dispositivo, come sequenze di tasti e scorrimenti dello schermo per identificare i truffatori. A sua volta, ciò consente ai fornitori di verifica dell’identità digitale di rilevare attività fraudolente in modo più rapido ed efficiente.

L’autore del rapporto Thomas Wilson ha aggiunto: ” La biometria comportamentale è uno strumento funzionale che consente alle aziende di consolidare i propri sistemi di difesa, senza influire negativamente sull’esperienza dell’utente aggiungendo ulteriori punti di attrito nel processo “.

I Benefici dell’Identità Digitale

L’adozione diffusa di soluzioni di verifica dell’identità digitale offre numerosi vantaggi:

Maggiore sicurezza: Riduce il rischio di frodi e furti d’identità.

Esperienza utente migliorata: Semplifica i processi di registrazione e accesso ai servizi online.

Efficienza: Automatizza i processi di verifica, riducendo i costi e i tempi di elaborazione.

Inclusione finanziaria: Consente a un maggior numero di persone di accedere ai servizi finanziari.

Il regolamento “Electronic Identification, Authentication, and Trust Services” (eIDAS2) sta promuovendo un enorme cambiamento nell’UE, con portafogli di identità digitale interoperabili che saranno offerti a tutti i cittadini entro maggio 2026.

La ricerca raccomanda ai venditori di aderire agli standard di identità digitale lavorando con database decentralizzati per massimizzare la sicurezza e la privacy delle informazioni degli utenti.

Il Futuro dell’Identità Digitale

Il futuro dell’identità digitale si prospetta luminoso e ricco di opportunità. Si prevede che:

L’identità digitale sovrana diventerà sempre più diffusa, consentendo agli utenti di avere il pieno controllo dei propri dati personali.

L'interoperabilità tra diversi sistemi di identità digitale sarà fondamentale per facilitare l'accesso ai servizi online.

La biometria giocherà un ruolo sempre più importante nell'autenticazione dell'identità.

L'intelligenza artificiale continuerà a migliorare le capacità di rilevamento delle frodi e di personalizzazione dei servizi.

In conclusione, l’identità digitale è destinata a trasformare profondamente il modo in cui interagiamo con il mondo online. Le tecnologie emergenti e le normative in continua evoluzione stanno creando un ecosistema sempre più sicuro e affidabile per la gestione delle identità digitali.

