Libri scolastici, in Manovra obbligo di copia PDF scontata. Editori: misura che ci ammazza (ma non è questo il digitale per la formazione)

L'articolo 105 della Legge di Bilancio introduce una misura contro il caro-libri che pesa sulle casse degli editori ma non aggiunge nulla al progresso del digitale nel mondo della formazione e contrasta con l'indagine conoscitiva dell'Antitrust dello scorso anno, secondo cui il digitale è fonte di approfondimento e arricchimento culturale e non una semplice copia in PDF di un libro cartaceo.

Editoria scolastica sulle barricate per la nuova norma inserita nella Legge di Bilancio, che prevede l’obbligo per gli editori di mettere a disposizione di studenti scolastici e universitari una copia digitale stampabile dei libri di testo ad un prezzo di almeno il 50% inferiore a quello cartaceo.

Una misura contro il caro-libri che rischia di ammazzare gli editori, il mercato dell’usato e di affossare anche lo sviluppo del digitale e del multimediale in ambito scolastico, già poco praticato. Tanto più che la copia in PDF di un testo è tutto tranne che digitale. E’ un digitale 1.0 preistorico che non aggiunge nulla delle immense possibilità del digitale al mondo della formazione. Senza considerare i costi di stampa, che sono a carico delle famiglie. Meglio puntare su altre tecnologie, come il QR code che apre a diverse altre finestre digitali per arricchire il testo.

Una mancanza messa bene in evidenza lo scorso anno nell’indagine conoscitiva dell’Antitrust dedicata all’editoria scolastica, che certamente non sarà stata all’attenzione di chi ha scritto l’articolo 105 della Manovra. E poi ci si domanda perché gli eBook nel mondo della scuola non decollano.

Il falso mito del digitale per risparmiare

Una semplice copia in PDF del libro di testo non aggiunge nulla dal punto di vista didattico allo studente. Il digitale, invece, dovrebbe essere una chiave di approfondimento, con la possibilità di accedere a contenuti extra, grafici e video, immagini 3D tramite QR Code da fruire via smartphone e iPad.

Il digitale viene usato per arricchire, non per risparmiare

Bisogna quindi cambiare prospettiva, pensare al digitale come ad un arricchimento della didattica. Altrimenti, se la cartina di tornasole del digitale a scuola diventa il risparmio, allora si porta avanti un digitale povero. Il PDF, la copia digitale del libro a stampa, che non aggiunge nulla ad un libro di carta. Anzi è peggio. E che quindi anche a ragione viene trascurato dagli insegnanti, che in quel caso preferiscono utilizzare l’originale cartaceo.

Cambio di paradigma ma salto indietro

Un cambio di paradigma totale per l’editoria scolastica, finalizzato ad alleggerire gli zaini degli studenti e a diminuire il costo dell’istruzione per le famiglie. Ma si tratta d’altra parte di una misura che rischia di mettere in seria difficoltà l’editoria scolastica, come denunciato dall’Associazione Italiana Editori.

Di fatto, se la proposta contenuta nell’articolo 105 della Legge di Bilancio andrà in porto e sarà approvata, un libro di testo che in formato cartaceo costa 40 euro dovrà avere una medesima edizione in formato digitale, con un file al prezzo di 20 euro.

Il costo della stampa grava sulle famiglie

Lo studente o la famiglia che acquista la versione digitale avrà il diritto di effettuarne una stampa integrale in PDF per uso personale (anche tramite servizi di copisteria). E quindi c’è pure un problema di tutela del copyright, perché non c’è alcuna garanzia che il testo on PDF non venga poi fotocopiato abusivamente in diverse copie.

Diverse case editrici specializzate hanno protestato, definendo la misura insostenibile dal punto di vista finanziario e della copertura dei diritti d’autore.

La misura di fatto dovrà seguire l’iter della Legge di Bilancio 2027 e potrà quindi subire ancora delle modifiche e degli emendamenti.

E sperabilmente ci saranno delle modifiche che tengano conto dello sviluppo e del ruolo fin troppo snobbato del digitale di eBook e contenuti multimediali nel mondo della scuola.

La contraddizione fra l’indagine Antitrust (AGCM, Gennaio 2026) e la Legge di Bilancio 2027 (Art. 105)

I prezzi di copertina

L’AGCM ha certificato che l’aumento dei prezzi è in linea con l’inflazione. Il vero problema è il calo del potere d’acquisto delle famiglie.

La Legge di Bilancio impone per legge un taglio forzato del 50% sul formato digitale, trattando il prezzo degli editori come se fosse speculativo.

I tetti di spesa e sconti

L’Autorità si muove dentro il quadro della Legge 15/2020, che pone un limite massimo del 15% agli sconti sui libri per salvaguardare la filiera.

La Legge di Bilancio Scavalca il limite del 15%, obbligando a uno sconto che gli editori ritengono insostenibile per la sopravvivenza industriale.

La transizione digitale

L’AGCM suggerisce di ottimizzare l’uso delle piattaforme digitali esistenti in accordo tra Ministero ed editori, valorizzando i contenuti misti.

La Legge di Bilancio introduce un obbligo unilaterale di fornire una copia digitale integralmente stampabile, esponendo il settore al rischio di pirateria di massa.

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