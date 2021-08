Libertà di modem

La nostra giornata in pillole. I consumatori italiani possono scegliere il ‘modem libero’. Respinto il ricorso di TIM, sancito un diritto. La soddisfazione di Assoprovider.

Spostandoci al Ministero dell’Innovazione, è stato presentato il Consorzio Italia Cloud, composto solo da aziende italiane, per supportare realtà pubbliche e private nel processo di digitalizzazione e adozione del cloud.

Poi analizziamo nel dettaglio la direttiva copyright recepita dal Governo. Cosa cambia per l’equo compenso a editori, autori, giornalisti e artisti?

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Consiglio di Stato: “Consumatori possono scegliere modem libero”

di Luigi Garofalo

Soddisfazione in Assoprovider: “I consumatori sono finalmente liberi di scegliere quale apparecchio utilizzare”.Leggi l’articolo

Nasce il Consorzio Italia Cloud. Presentata al MITD la candidatura

di Redazione

Il Consorzio Italia Cloud si propone al MITD quale interlocutore per la realizzazione e la gestione del Polo Strategico Nazionale.Leggi l’articolo

Copyright, adottata direttiva. Cosa cambia per l’equo compenso

di Angelo Zaccone Teodosi

I primi 2 errori dei nuovi diarchi Rai, i decreti legislativi su diritto d’autore e Smav. E 5 milioni per promuovere cinema in sala e teatro. Leggi l’articolo

Regione Lazio recupera i dati grazie al backup sulla Virtual Tape Library

di Luigi Garofalo

Corrado Giustozzi: “I criminali hanno tentato di rendere indisponibili backup cancellandoli e sovrascrivendoli, ma recuperati con VTL”.Leggi l’articolo

Green pass, ‘graziati’ i parlamentari in Aula e in Commissione

di Luigi Garofalo

Per esempio, per le conferenze stampa sia onorevoli sia reporter dovranno mostrarlo. Ecco tutti gli altri casi.Leggi l’articolo

Green pass, tutti i luoghi in cui sarà usata l’App VerificaC19

di Flavio Fabbri

Dal 6 agosto l’App servirà per controllare il possesso del Green pass e quindi l’accesso a luoghi al chiuso o di grande afflusso di pubblico.Leggi l’articolo

Open Fiber, Francesca Romana Napolitano la nuova AD

di Luigi Garofalo

Sul nuovo AD di Open Fiber, Francesco Starace (Enel): “Ora serve una figura di taglio legale che gestisca i rapporti con i regolatori e l’operatività”.Leggi l’articolo

Baldoni a capo della nuova Acn, il prefetto Guidi vicedirettore del DIS

di Piermario Boccellato

Il Cdm di ieri ha nominato Roberto Baldoni direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e Alessandra Guidi vicedirettore del DIS. Leggi l’articolo

Cyber-attacco Lazio, Engineering smentisce Repubblica.it: “Non coinvolti”

di Redazione

Engineering smentisce di essere coinvolta nell’attacco informatico alla Regione Lazio e alla Polizia Postale non risultano evidenze.Leggi l’articolo

Lunedì nuovo Rapporto IPCC: c’è il rischio di un clima sempre più ostile

di Flavio Fabbri

Nel novo Rapporto dell’IPCC l’invito ad agire, ad accelerare sulla decarbonizzazione, per evitare gli effetti peggiori del clima che cambia.Leggi l’articolo

Decarbonizzazione. Biden: “50% nuovi veicoli sarà elettrico entro il 2030”

di Flavio Fabbri

Biden illustra i vantaggi dell’economia green, per cittadini e imprese: necessario accelerare il processo di decarbonizzazione nel Paese.Leggi l’articolo

Wearable e le Olimpiadi: andiamo verso il “doping tecnologico”?

di Edoardo Stigliani, Sos Tariffe

La tecnologia dei wearable può avere utilizzi orientati anche a chi si limita a fare un po’ di sport.Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

Fuga di gas? Le trova il cane robot

Guarda il video