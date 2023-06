Non c'è pace per gli utenti di Libero che a distanza di qualche mese devono fare ancora i conti questa mattina con il down della piattaforma che da qualche ora risulta inaccessibile. Assoutenti chiede l’intervento dell’Autorità per le comunicazioni e dell’Antitrust.

Problemi di accesso alla piattaforma vengono segnalati dai clienti da ogni parte d’Italia: impossibile accedere alle mail, fare il login o in alcuni casi anche visualizzare il sito web. L’azienda: “Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva”

“Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e invitiamo a riprovare più tardi”, la scritta che appare sullo schermo da parte dell’azienda. Italiaonline fa sapere che “i tecnici sono al lavoro per riportare tutti i servizi alla consueta funzionalità. Non si tratta di un down, ma di un intervento manutentivo. Tutti i servizi saranno ripristinati nel più breve tempo possibile”.

Libero mail: a gennaio il bug che ha coinvolto 9 milioni di utenti

Insomma non c’è pace per i milioni di utenti di Libero Mail e Virgilio. A gennaio un bug del sistema operativo che ha compromesso il corretto funzionamento nel sistema di storage dell’email aveva mandato fuori le caselle email di 9 milioni di italiani per quasi una settimana.

“Nelle scorse settimane”, spiegava Italiaonline, la società dietro i due portali web in una nota, “al fine di offrire un servizio sempre migliore e sempre più aggiornato, abbiamo introdotto un’innovativa tecnologia di storage a supporto delle nostre caselle mail, fornita da un vendor esterno, un produttore di tecnologie di storage utilizzato da alcune delle più grandi società al mondo. Purtroppo, continua, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso”.

L’azienda ha confermato che non c’è stato nessun attacco informatico. I dati sono sempre rimasti nella disponibilità di Italiaonline e conservati, ha riferito l’azienda, per le funzionalità del servizio, sempre integri e in sicurezza; non c’è stato alcun accesso fraudolento di terzi.

Adesso però gli utenti devono fare i conti con un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail che da 24 ore non permette l’utilizzo della posta. Di male in peggio.

Melluso (Assoutenti): “Intervengano Agcom e Antitrust”

“A distanza di meno di 6 mesi dal grave black-out che ha colpito Libero e Virgilio, ancora una volta gli utenti che utilizzano la posta elettronica messa a disposizione dai due servizi sono vittime di gravi problemi – attacca il Vice Presidente Nazionale, Gabriele Melluso – Al di là che si tratti di un down o di un intervento tecnico di manutenzione, il disagio arrecato ai cittadini è enorme, considerato che gli utenti che utilizzano la posta Libero e Virgilio sono circa 9 milioni in Italia”.

“Per questo chiediamo oggi l’intervento dell’Autorità per le comunicazioni e dell’Antitrust, affinché aprano una indagine sulla vicenda e adottino gli opportuni provvedimenti per tutelare gli interessi degli utenti, ferma restando la possibilità per chi ha subito danni materiali di agire in sede legale per i dovuti risarcimenti, rivolgendosi alle sedi locali di Assoutenti o contattando l’associazione all’indirizzo nessunoescluso@assoutenti.it “ – aggiunge Melluso – E speriamo che stavolta, a differenza di quanto fatto in occasione del black-out di fine gennaio, l’Antitrust sia più solerte a punire la società e difendere i diritti dei consumatori”.