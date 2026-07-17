L’IA ci cambierà la vita? Attese e paure

Pubblicato: luglio 2026

Pagine: 218

ISBN: 9791257550653

Prezzo: 27,00 euro

Armando Editore

Questo testo ha l’ambizione di offrire al cittadino comune, agli amministratori pubblici, a coloro che operano all’interno dei partiti politici, dei sindacati e delle molteplici organizzazioni sociali e delle imprese un’ampia rappresentazione di quanto l’IA cambierà il panorama delle attività economiche e del mondo del lavoro, nonché i valori e paradigmi sociali che ne verranno a loro volta modificati. Il volume prende in esame i principali settori nei quali l’intelligenza artificiale sta già fornendo o si appresta a fornire un contributo significativo sulla strada dell’evoluzione tecnologica degli apparati produttivi di beni e di servizi e nelle articolazioni burocratiche degli apparati statali.

Giovanni Bisogni (1946, Calabria), si laurea in Fisica e in Giurisprudenza, si specializza in Ingegneria dei sistemi di controllo e di calcolo automatico presso la Sapienza di Roma. Ha ricoperto posizioni di responsabilità in società internazionali di consulenza, nel settore bancario, universitario, in I.R.I. quale responsabile del Servizio coordinamento Informatica nel Gruppo e, in ambito O.N.U., per l’ammodernamento dei sistemi di governo nei Paesi in via di sviluppo. Opera da molti decenni nei processi di ammodernamento delle PP. AA. È membro della Società Italiana di Fisica, della Associazione Italiana Ricerca Operativa, della Association for Computing Machinery e della Società Italiana di Cultura Classica. È Presidente della Fondazione Formit.

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