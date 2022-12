L’evento del Cerchio ICT sulla cybersecurity, come rivederlo

Una platea di oltre 3.200 spettatori in presenza e da remoto ha confermato un forte interesse verso il tema della sicurezza informatica. Presenti i quattro Presidenti delle in house Lepida, Informatica Alto Adige, Pasubio Tecnologia e Trentino Digitale.

Ha riscosso un grande successo ‘Fit4Digital Cybersecurity’, l’evento ibrido organizzato dal Cerchio ICT (gruppo nato dell’accordo stretto tra le società in house Lepida, Informatica Alto Adige, Pasubio Tecnologia e Trentino Digitale) che si è tenuto lo scorso 28 novembre da 4 sedi fisiche (Bolzano, Bologna, Schio e Trento), riunite su un’unica piattaforma online.

Una platea complessivamente di oltre 3.200 spettatori in presenza e da remoto ha confermato un forte interesse verso il tema della sicurezza informatica, tema sempre più attuale e importante per le infrastrutture critiche a livello nazionale, regionale e locale.

Ad aprire l’evento l’imprenditore Andrea Barchetti che ha illustrato gli effetti di un cyber attacco realmente subito, seguito dai saluti di apertura dei 4 Presidenti delle in house.

L’evento è proseguito affrontando gli aspetti operativi, normativi e di tutela del dato personale, con gli interventi di: Agenzia per la Cybersicurezza, Garante per la protezione dei dati personali, Polizia Postale, personalità di spicco del mondo accademico ed esperti di settore.

A seguire la sessione relativa all’Agenda Digitale 2022-2026 focalizzata su strategie e investimenti, con gli interventi dell’Assessora di Regione Emilia-Romagna Paola Salomoni e di una corrispettiva rappresentanza politica per i territori delle altre in house.

La prima parte del pomeriggio è stata dedicata a sessioni unilaterali, durante le quali ciascuna in house ha calato le tematiche affrontate durante le sessioni mattutine sulle realtà del territorio.

Successivamente, di nuovo in plenaria, è stato affrontato il tema delle competenze e del mercato del lavoro per chiudere con le strategie e le convergenze tra le in house.