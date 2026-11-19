“L’Europa non può dormire durante la rivoluzione dell’AI”, il titotlo indicativo dell’appello, pubblicato sul sito dell’iniziativa. La lettera aperta “An Urgent Call: Europe Cannot Sleep Through the AI Revolution” è un appello firmato da 59 leader europei della scienza, della tecnologia e dell’impresa per esortare l’Unione Europea a investire con urgenza nell’intelligenza artificiale e nella competitività tecnologica in vista del bilancio 2028-2034. Il testo completo e l’elenco dei firmatari sono disponibili sulla piattaforma ufficiale The54.

Nel piano di bilancio Ue 2028-2034 da 2mila euro non c’è una voce singola per l’AI

Ad oggi, nella proposta di bilancio a lungo termine dell’Unione Europea (Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034) da circa 2.000 miliardi di euro, non esiste al momento una voce di spesa singola e isolata dedicata esclusivamente all’intelligenza artificiale.

E’ vero che tramite l’iniziativa InvestAI e Gigafactory la Commissione europea punta a mobilitare complessivamente 200 miliardi di euro (combinando fondi pubblici europei e capitali privati) per costruire in Europa sette grandi gigafactory di calcolo dedicate all’addestramento dei modelli di IA, la cui realizzazione concreta dipenderà dall’approvazione finale delle risorse del bilancio 2028-2034. Ma c’è questo per ora. E basta. Di qui la lettera aperta.

Tra i firmatari anche il premio Nobel per l’Economia Philippe Aghion

Tra i firmatari, leader del settore tecnologico – tra cui Yann LeCun, il premio Nobel per l’Economia Philippe Aghion – insignito dell’onorificenza nel 2025 insieme a Peter Howitt e Joel Mokyr “per la teoria della crescita sostenuta attraverso la distruzione creativa” e per aver spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione – e i CEO di ElevenLabs e Lovable – chiedono all’UE di destinare una quota specifica all’intelligenza artificiale nel bilancio 2028-2034.

Decine di fondatori di aziende tecnologiche e scienziati europei avvertono che la finestra temporale per competere con Usa e Cina nell’ambito dell’intelligenza artificiale si sta chiudendo; il prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione Europea sarà dunque decisivo per determinare il ruolo del continente nel futuro.

La lettera aperta, sottoscritta da 59 personalità di spicco – tra cui anche Yann LeCun (considerato uno dei “padri fondatori” dell’AI) e i vertici di DeepL, OVHcloud, ElevenLabs e Lovable – sostiene che l’Europa rischi di perdere la propria sovranità tecnologica e la propria competitività.

“Crediamo fermamente nel potenziale dell’Europa, ma nutriamo anche una crescente preoccupazione: il mondo sta attraversando una rivoluzione tecnologica e l’Europa vi partecipa disponendo solo di una frazione del capitale, della potenza di calcolo e della capacità di scalare di cui godono i suoi rivali. Il divario si amplia di trimestre in trimestre”, si legge nel documento.

Cina e Stati Uniti

Cina e Stati Uniti si contendono la leadership in una tecnologia che promette di trasformare la sanità, il settore manifatturiero e le economie globali. I Paesi che guideranno lo sviluppo dell’AI non solo definiranno gli equilibri di potere a livello mondiale, ma riusciranno anche a far crescere le proprie economie.

la lettera pubblicata mercoledì afferma che in Europa esistono già il talento e l’ambizione, ma mancano la volontà politica e i capitali necessari a sostenerli.

Gli autori avvertono che sono in corso i negoziati sul bilancio dell’UE per il periodo 2028-2034: ciò che non verrà ottenuto durante queste trattative non potrà essere realizzato prima del 2035.

Le cinque richieste sull’AI

La lettera avanza cinque richieste. La prima riguarda la semplificazione: secondo gli autori, sebbene sia corretto che l’Europa tuteli la sicurezza e i diritti fondamentali, ciò non deve tradursi in un eccesso di burocrazia per chi fa innovazione.

Viene accolto con favore il primo «Digital Omnibus», un pacchetto legislativo introdotto per semplificare, snellire e ridurre gli oneri amministrativi nel quadro normativo digitale dell’UE. Tuttavia, gli autori sottolineano che non deve trattarsi dell’ultimo passo e auspicano che la revisione in corso delle norme digitali porti a una semplificazione vincolante.

Chiedono inoltre all’UE di creare un vero e proprio “ventottesimo regime”, che consenta a un’impresa di costituirsi una sola volta e di operare, in tutti gli Stati membri, sulla base di un unico insieme di regole.

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