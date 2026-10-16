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L’Europa del fare innovazione, il manifesto con le 10 azioni
DIF2026

L’Europa del fare innovazione, il manifesto con le 10 azioni

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L’Europa del fare innovazione, il manifesto con le 10 azioni Internet

Presentazione delle 10 azioni frutto dei contributi inviati da Papa Leone XIV, l'astronauta Luca Parmitano e dei principali relatori della 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale a Como e che daranno vita al Manifesto per l’Europa del Fare Innovazione.

A chiusura della terza e ultima giornata della 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale, in corso a Villa Erba, sul lago di Como, sono state raccolte le 10 azioni del fare proposte da rappresentanti del mondo delle Istituzioni, della politica, delle imprese, dell’industria, dell’Università e della ricerca, delle forze armate e delle forze dell’ordine.

Di particolare interesse i messaggi lasciati da Papa Leone XIV e dall’astronauta italiano Luca Parmitano.

L’edizione 2026 della conferenza internazionale organizzata da NOW Italia e da Triumph Group, su iniziativa della Fondazione Innovazione Digitale ET, ha avuto come tema centrale “L’Europa del Fare Innovazione”, ponendo l’accento sulla necessità di favorire un contesto normativo e industriale capace di sostenere l’innovazione e accelerare la trasformazione di ricerca e investimenti in valore economico e sociale.

Di seguito il Manifesto con le 10 azioni del fare innovazione in Italia e in Europa:

  1. Papa Leone XIV: «Tutte le parti interessate – dall’industria tecnologica ai legislatori, dalle aziende creative al mondo accademico, dagli artisti ai giornalisti, agli educatori – devono essere coinvolte nel costruire e rendere effettiva una cittadinanza digitale consapevole e responsabile».
  2. Luca Parmitano: «Indispensabile creare un accesso autonomo europeo allo Spazio».
  3. «A 70 anni dai Trattati di Roma, dobbiamo tornare a essere il Continente del fare, del futuro: meno vincoli e più investimenti, regole semplici e una vera politica industriale per l’indipendenza digitale europea».
  4. «L’indipendenza digitale passa necessariamente per quella energetica. E la sicurezza cibernetica europea passa dal governo dei dati e delle infrastrutture».
  5. «Serve capacità tecnologica per la via italiana ed europea sull’intelligenza artificiale».
  6. «Finanziare un programma europeo che porti il trasferimento tecnologico dai laboratori alle fabbriche, con tempi certi e procedure semplici».
  7. «Favorire con politiche ad hoc gli investimenti finanziari in innovazione tecnologica europea».
  8. «Definire una Strategia comune per i data center europei sostenibili: custodi del patrimonio digitale dell’Unione e leva di crescita per le imprese».
  9. «Costruire un CERN europeo dell’Intelligenza artificiale».
  10. «Integrare le tecnologie quantistiche nei percorsi di formazione universitaria, nello sviluppo delle competenze professionali e nelle strategie di investimento delle istituzioni e delle imprese».

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L'autore

Flavio Fabbri

Giornalista e analista dei mercati digitali. Uso l’AI come strumento di lavoro per ricerca, verifica e produzione di contenuti.

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