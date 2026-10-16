L’Europa del fare innovazione, il manifesto con le 10 azioni

A chiusura della terza e ultima giornata della 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale, in corso a Villa Erba, sul lago di Como, sono state raccolte le 10 azioni del fare proposte da rappresentanti del mondo delle Istituzioni, della politica, delle imprese, dell’industria, dell’Università e della ricerca, delle forze armate e delle forze dell’ordine.
Di particolare interesse i messaggi lasciati da Papa Leone XIV e dall’astronauta italiano Luca Parmitano.
L’edizione 2026 della conferenza internazionale organizzata da NOW Italia e da Triumph Group, su iniziativa della Fondazione Innovazione Digitale ET, ha avuto come tema centrale “L’Europa del Fare Innovazione”, ponendo l’accento sulla necessità di favorire un contesto normativo e industriale capace di sostenere l’innovazione e accelerare la trasformazione di ricerca e investimenti in valore economico e sociale.
Di seguito il Manifesto con le 10 azioni del fare innovazione in Italia e in Europa:
- Papa Leone XIV: «Tutte le parti interessate – dall’industria tecnologica ai legislatori, dalle aziende creative al mondo accademico, dagli artisti ai giornalisti, agli educatori – devono essere coinvolte nel costruire e rendere effettiva una cittadinanza digitale consapevole e responsabile».
- Luca Parmitano: «Indispensabile creare un accesso autonomo europeo allo Spazio».
- «A 70 anni dai Trattati di Roma, dobbiamo tornare a essere il Continente del fare, del futuro: meno vincoli e più investimenti, regole semplici e una vera politica industriale per l’indipendenza digitale europea».
- «L’indipendenza digitale passa necessariamente per quella energetica. E la sicurezza cibernetica europea passa dal governo dei dati e delle infrastrutture».
- «Serve capacità tecnologica per la via italiana ed europea sull’intelligenza artificiale».
- «Finanziare un programma europeo che porti il trasferimento tecnologico dai laboratori alle fabbriche, con tempi certi e procedure semplici».
- «Favorire con politiche ad hoc gli investimenti finanziari in innovazione tecnologica europea».
- «Definire una Strategia comune per i data center europei sostenibili: custodi del patrimonio digitale dell’Unione e leva di crescita per le imprese».
- «Costruire un CERN europeo dell’Intelligenza artificiale».
- «Integrare le tecnologie quantistiche nei percorsi di formazione universitaria, nello sviluppo delle competenze professionali e nelle strategie di investimento delle istituzioni e delle imprese».
Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui