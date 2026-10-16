L’Europa del fare innovazione, il manifesto con le 10 azioni

Presentazione delle 10 azioni frutto dei contributi inviati da Papa Leone XIV, l'astronauta Luca Parmitano e dei principali relatori della 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale a Como e che daranno vita al Manifesto per l’Europa del Fare Innovazione.

A chiusura della terza e ultima giornata della 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale, in corso a Villa Erba, sul lago di Como, sono state raccolte le 10 azioni del fare proposte da rappresentanti del mondo delle Istituzioni, della politica, delle imprese, dell’industria, dell’Università e della ricerca, delle forze armate e delle forze dell’ordine.

Di particolare interesse i messaggi lasciati da Papa Leone XIV e dall’astronauta italiano Luca Parmitano.

L’edizione 2026 della conferenza internazionale organizzata da NOW Italia e da Triumph Group, su iniziativa della Fondazione Innovazione Digitale ET, ha avuto come tema centrale “L’Europa del Fare Innovazione”, ponendo l’accento sulla necessità di favorire un contesto normativo e industriale capace di sostenere l’innovazione e accelerare la trasformazione di ricerca e investimenti in valore economico e sociale.

Di seguito il Manifesto con le 10 azioni del fare innovazione in Italia e in Europa:

Papa Leone XIV: «Tutte le parti interessate – dall’industria tecnologica ai legislatori, dalle aziende creative al mondo accademico, dagli artisti ai giornalisti, agli educatori – devono essere coinvolte nel costruire e rendere effettiva una cittadinanza digitale consapevole e responsabile». Luca Parmitano: «Indispensabile creare un accesso autonomo europeo allo Spazio». «A 70 anni dai Trattati di Roma, dobbiamo tornare a essere il Continente del fare, del futuro: meno vincoli e più investimenti, regole semplici e una vera politica industriale per l’indipendenza digitale europea». «L’indipendenza digitale passa necessariamente per quella energetica. E la sicurezza cibernetica europea passa dal governo dei dati e delle infrastrutture». «Serve capacità tecnologica per la via italiana ed europea sull’intelligenza artificiale». «Finanziare un programma europeo che porti il trasferimento tecnologico dai laboratori alle fabbriche, con tempi certi e procedure semplici». «Favorire con politiche ad hoc gli investimenti finanziari in innovazione tecnologica europea». «Definire una Strategia comune per i data center europei sostenibili: custodi del patrimonio digitale dell’Unione e leva di crescita per le imprese». «Costruire un CERN europeo dell’Intelligenza artificiale». «Integrare le tecnologie quantistiche nei percorsi di formazione universitaria, nello sviluppo delle competenze professionali e nelle strategie di investimento delle istituzioni e delle imprese».

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