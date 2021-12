L’Euro digitale per contrastare le Big Tech

In primo piano l’Euro digitale per “affermare la nostra sovranità in campo monetario e finanziario”, ha detto oggi Fabio Panetta della BCE. La Banca Centrale Europea punta a realizzare il prototipo dell’Euro digitale già dal 2023.

Il dominio delle Big Tech, che soffocano la concorrenza, non si contrasta solo con la futura moneta digitale europea, ma soprattutto con la regolamentazione dei mercati digitali, perché “la libertà degli OTT opprime”.

Infine, al via il TourFor5G di INWIT: il racconto itinerante per far conoscere nelle piazze delle città i vantaggi del 5G ai cittadini.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.