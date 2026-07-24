Avio entra in EU Space ISAC: più collaborazione e sicurezza per il settore spaziale europeo

La cybersecurity è diventata uno dei temi centrali per il futuro dell’Europa nello Spazio. In questo scenario in rapida evoluzione, presso la sede di EUSPA a Praga, si è svolto il General Meeting 2026 di EU Space ISAC (Information Sharing and Analysis Centre). L’incontro ha riunito istituzioni, autorità e aziende del settore per rafforzare la cooperazione nella protezione delle infrastrutture spaziali e nella condivisione delle informazioni sulle minacce informatiche.

Nel corso dell’Assemblea è stata presentata la roadmap 2026-2027, che definisce le priorità strategiche dell’organizzazione per il prossimo biennio con l’obiettivo di favorire una maggiore cooperazione tra pubblico e privato e promuovere un approccio coordinato alla sicurezza del dominio spaziale.

Attraverso la Direzione ICT Cybersecurity, l’italiana Avio ha preso parte ai lavori dedicati alla protezione delle infrastrutture critiche, alla gestione delle minacce cyber e allo sviluppo di strumenti di collaborazione tra gli attori europei del settore. Un confronto che va ben oltre la semplice partecipazione a un tavolo tecnico: rappresenta infatti un investimento strategico nella competitività e nella sicurezza dell’intera filiera europea.

Un network che genera valore

EU Space ISAC nasce con l’obiettivo di favorire lo scambio tempestivo di informazioni sulle minacce cyber tra i principali attori del comparto spaziale europeo. In un settore in cui satelliti, lanciatori, sistemi di navigazione e infrastrutture digitali sono sempre più interconnessi, la capacità di condividere rapidamente dati, esperienze e buone pratiche costituisce un vantaggio competitivo fondamentale.

Aderire a questa rete significa poter accedere a un patrimonio informativo qualificato, sviluppare procedure comuni di risposta agli incidenti e contribuire alla definizione degli standard europei di cybersecurity. Allo stesso tempo, la collaborazione con istituzioni e partner industriali permette di anticipare i rischi emergenti, migliorando la capacità di prevenzione e di resilienza.

Sicurezza come motore di innovazione

L’adesione a EU Space ISAC non riguarda soltanto la protezione delle infrastrutture digitali. Con l’aumento della digitalizzazione nelle attività spaziali, la cybersecurity è diventata un elemento sempre più integrato nello sviluppo di nuovi sistemi e tecnologie.

Condividere conoscenze e sviluppare approcci comuni consente di realizzare tecnologie più affidabili, ridurre le vulnerabilità ed aumentare la fiducia di clienti istituzionali e commerciali. In un mercato globale sempre più competitivo, la sicurezza diventa quindi un elemento distintivo capace di rafforzare la credibilità delle imprese europee.

Un beneficio per tutta la filiera spaziale

I vantaggi di questa collaborazione si estendono ben oltre i singoli membri del network. Una maggiore cooperazione nella gestione delle minacce informatiche contribuisce infatti a proteggere l’intera catena del valore: dai produttori di componentistica ai gestori di satelliti, fino ai fornitori di servizi basati sui dati spaziali.

La condivisione di intelligence, procedure operative e competenze specialistiche favorisce una risposta più coordinata agli attacchi cyber, riducendo il rischio che incidenti localizzati possano compromettere servizi essenziali per cittadini, imprese e istituzioni.

L’Europa punta su autonomia e resilienza

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso europeo volto a rafforzare l’autonomia tecnologica e la protezione degli asset strategici legati allo spazio. La crescita di EU Space ISAC segna un ulteriore passo nella collaborazione tra industria, istituzioni e agenzie europee. In un panorama internazionale caratterizzato da minacce sempre più sofisticate, la collaborazione rappresenta la migliore risposta. Ed è proprio attraverso iniziative come EU Space ISAC che l’Europa consolida la propria capacità di proteggere gli asset spaziali, promuovere l’innovazione e garantire la continuità di servizi ormai indispensabili per l’economia e la società.

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