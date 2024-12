L’espansione dell’AI e il problema del calore

La crescita esplosiva dell’intelligenza artificiale ha comportato un aumento significativo della domanda di energia nei data center, generando notevoli quantità di calore indesiderato. Negli Stati Uniti, il consumo di elettricità per i data center dovrebbe aumentare del 30% dal 2022 al 2026, raggiungendo 260 terawattora, pari al 6% della domanda totale di energia del paese. Lo scrive il Wall Street Journal.

Vertiv e altre aziende leader nel settore del raffreddamento

Aziende come Vertiv Holdings stanno beneficiando di questa tendenza. Vertiv, che fornisce sistemi di alimentazione e raffreddamento per data center, ha visto un incremento del 60% negli ordini nell’ultimo anno, accumulando un arretrato record di 6,3 miliardi di dollari. Un terzo delle sue vendite proviene dalla gestione termica dei data center. Anche società asiatiche come Asia Vital Components (AVC) e Auras Technology hanno registrato aumenti straordinari del valore delle azioni, rispettivamente del 600% e 510% dal 2022.

La transizione verso il raffreddamento a liquido

Attualmente, la maggior parte dei data center utilizza sistemi di raffreddamento ad aria, ma l’aumento della potenza dei chip sta mettendo alla prova i limiti di questi sistemi. Il raffreddamento a liquido rappresenta una soluzione sempre più diffusa: l’acqua ha una capacità termica molto maggiore rispetto all’aria e permette una gestione più efficiente del calore, consentendo di collocare i server in spazi più ristretti.

Previsioni di crescita del mercato del raffreddamento

Goldman Sachs prevede che il mercato dei sistemi di raffreddamento per server raggiungerà 10,6 miliardi di dollari nel 2026, rispetto ai 4,1 miliardi del 2023. In particolare, il raffreddamento a liquido passerà dal 23% al 57% di penetrazione nei server per l’AI. Questo segmento offre margini più alti per i produttori, poiché tali sistemi sono più complessi e costosi rispetto a quelli ad aria.

Opportunità e rischi per gli investitori

Nonostante l’entusiasmo, gli investitori devono considerare i rischi: le azioni di molte aziende nel settore sono attualmente scambiate a valutazioni elevate, oltre 40 volte gli utili previsti. Il mercato è promettente ma ancora in fase iniziale, con un futuro difficile da prevedere.

Tabella riassuntiva

Aspetto Dettagli Crescita del consumo energetico +30% negli USA tra il 2022 e il 2026, pari a 260 TWh (6% della domanda nazionale). Principali aziende Vertiv (USA), Asia Vital Components (AVC, Taiwan), Auras Technology (Taiwan). Incremento delle azioni Vertiv: +700%; AVC: +600%; Auras: +510% (dal 2022). Transizione tecnologica Dal raffreddamento ad aria al raffreddamento a liquido (più efficiente e costoso). Proiezioni di mercato Mercato totale: da 4,1 a 10,6 miliardi di dollari (2023-2026); penetrazione liquido: 23%-57%. Rischi per gli investitori Valutazioni elevate (40x utili attesi); settore in fase nascente con incertezze sul futuro.

