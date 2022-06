Lepida si impegna da molti anni nello sviluppo di LepidaTV, una raccolta di video realizzati sul territorio emiliano-romagnolo o realizzati da persone del territorio emiliano-romagnolo, spesso legati al digitale ma non solo, con fruizione on demand o a palinsesto.

Il palinsesto di LepidaTV è andato in onda per molti anni sul digitale terrestre, in particolare sul Logical Channel Numbering (LCN) 118 utilizzando editor e broadcaster opportunamente selezionati con bandi pubblici. Con lo switch-off di marzo 2022 sono terminate le trasmissioni sul digitale terrestre a favore di nuovi e differenti meccanismi di fruizione, più avanzati, che hanno visto – tra le altre cose – la messa in produzione del nuovo sito www.lepida.tv che conta, soltanto nel primo quadrimestre del 2022, più di 500mila visualizzazioni.

Tra i nuovi meccanismi di fruizione è stato definito, assieme a Regione Emilia-Romagna, di mantenere una presenza sui televisori aventi funzionalità di Smart TV, in modalità Hybrid Broadcast Broadband TV (HBBTV).

In questa direzione nel mese di maggio è stata pubblicata una manifestazione di interesse aperta ai fornitori interessati alla diffusione a titolo gratuito tramite sistema HBBTV del palinsesto di LepidaTV.

Alla manifestazione di interesse hanno risposto due soggetti. Il maggior punteggio, in base alla proposta ricevuta, è stato assegnato a Di.Tv Multimedia Srl, che nei prossimi giorni erogherà il servizio sul canale con LCN 80.

Tutti i dettagli per seguire LepidaTV anche su Smart TV tramite questo sistema saranno comunicati da Regione Emilia-Romagna e Lepida nei prossimi giorni.