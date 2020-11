Lepida verso l’adozione del Piano Industriale 2021-2023

È iniziato il percorso per l’adozione del nuovo Piano Industriale per gli anni 2021, 2022 e 2023. Il percorso prevede una fase di analisi da parte delle Divisioni e della Direzione Generale di Lepida, che si è conclusa a metà ottobre; l’approvazione del Piano nel Consiglio di Amministrazione, avvenuta il 21 ottobre; l’invio del Piano al Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento, che ne deve vagliare gli elementi e che deve dare un’approvazione vincolante per l’Assemblea dei Soci.

È stata convocata anche l’Assemblea dei Soci, che approverà il Piano definitivo il 16 dicembre. Sono tanti passi tutti consequenziali dove l’Azienda, i Direttori e i Soci mettono a sistema tutte le loro richieste e tutte le loro necessità.

Il Piano vede, in particolare, la parte relativa alla fusione fra la Divisione Software & Piattaforme e la Divisione Sanità Digitale, che diventano una nuova Divisione, chiamata Software & Piattaforme Enti & Sanità, con l’accorpamento delle relative aree.

Nel Piano viene inoltre presentata la costruzione della nuova Divisione dell’Emergenza, con il dettaglio funzionale relativo alle tre aree che la caratterizzano e che si chiamano Numero Unico, Tavoli di Crisi e Analisi & Indirizzi.

La costruzione della Divisione dell’Emergenza, principalmente basata sul Numero Unico, porta anche a una modifica dello Statuto di Lepida, che inserisce tra gli oggetti della Società proprio la dicitura “Gestione del Servizio ‘Numero Unico Europeo di Emergenza – NUE 112’ e delle relative componenti tecniche“.

Completamente rinnovata la parte relativa al personale, che prevede assunzioni solo ed esclusivamente a tempo indeterminato, eliminando quindi la possibilità di assumere a tempo determinato, e la rivisitazione degli FTE complessivamente autorizzati dal Piano a 655.

Si prosegue quindi con un meccanismo basato solo ed esclusivamente sugli FTE e non sulle teste, avendo valutato che questo risulta molto più funzionale per riuscire a realizzare gli obiettivi della Società.

Rispetto agli anni passati vengono evidenziate esplicitamente anche alcune strategie direttamente effettuate dalla Direzione Generale considerato che si tratta di richieste, nel tempo sempre più consistenti, da parte di molti Soci.

Il Piano prevede una descrizione delle attività per il 2021, per il 2022 e per il 2023, ma in particolare l’attenzione è posta sul 2021 dal momento che il Piano Industriale rappresenta anche il piano delle attività puntuali da realizzare nel 2021.

Sotto il profilo economico è interessante osservare che i ricavi aumentano significativamente andando a circa 78 milioni per il 2021; il 2022 vede sempre un utile positivo. Questo aumento è legato ad alcune nuove attività quali il Piano Scuole e il Numero Unico delle Emergenze, ma anche al consolidamento di alcune delle funzioni storiche di Lepida che vedono aumentare il numero delle azioni puntuali che vengono gestite.