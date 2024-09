Lepida, Tavolo con gli enti su continuità operativa

Nasce il Gruppo di Lavoro “Standard condivisi per i servizi di Business Continuity (BC) & Disaster Recovery (DR)”, nell’ambito della COMTem Cybersecurity e Cloud.

È sempre più avvertita tra gli Enti Soci di Lepida l’esigenza di un confronto strutturato su strumenti e metodologie per assicurare la continuità operativa ai sistemi informativi ospitati in modalità IaaS nei Datacenter regionali gestiti da Lepida.

A questo scopo, si è formato il Gruppo di Lavoro “Standard condivisi per i servizi di Business Continuity (BC) & Disaster Recovery (DR)”, nell’ambito della COMTem Cybersecurity e Cloud.

Il Gruppo, che ha iniziato i propri lavori a metà giugno, ha l’obiettivo di definire e applicare metodologie omogenee per il Business Continuity Management attraverso tre ambiti.

In primo luogo, è fondamentale rendere utilizzabile un modello di Business Impact Analysis (BIA) che consenta all’Ente di individuare i servizi critici, descriverne l’architettura logica e fisica, considerando le dipendenze, le sequenze di ripristino e le implementazioni tecniche di BC/DR in funzione degli scenari di rischio individuati (e dei relativi costi), e determinare il Recovery Point Objective (RPO) e il Recovery Time Objective (RTO) per ciascun servizio.

Sul lato dell’offerta di servizi, a Lepida viene richiesto di descrivere puntualmente le infrastrutture e le architetture tecnologiche implementate nei Datacenter che abilitano BC e DR e di definire modelli di riferimento per la predisposizione di procedure operative che illustrino le corrette sequenze per il ripristino dei servizi dell’Ente in caso di DR.

Infine, il processo descritto dovrebbe consentire anche una definizione più chiara e condivisa del perimetro di responsabilità tra Lepida e l’Ente committente nell’erogazione e fruizione dei servizi IaaS.

