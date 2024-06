Lepida sperimenta l’AI nello sviluppo di software

Sono state condotte diverse fasi di verifica per definire gli ambiti di utilizzo, iniziando con la definizione di test automatici basati sull’intelligenza artificiale, per poi sperimentare l’uso dell’AI nella creazione di componenti di procedure via via più complesse.

L’intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità per migliorare la produttività in vari settori industriali. Negli ultimi mesi, Lepida ha collaborato con importanti aziende del settore ICT per sperimentare l’uso dell’AI nella produzione di software.

Sono state condotte diverse fasi di verifica per definire gli ambiti di utilizzo, iniziando con la definizione di test automatici basati sull’intelligenza artificiale, per poi sperimentare l’uso dell’AI nella creazione di componenti di procedure via via più complesse.

Sono in corso valutazioni su vari strumenti offerti da diversi attori di mercato, ognuno con potenzialità e specializzazioni differenti, che si evolvono rapidamente con nuove versioni e miglioramenti nelle prestazioni. In questo contesto dinamico, è stata avviata una sperimentazione sull’uso di GitHub Copilot con l’IDE Visual Studio Code.

I risultati sono stati interessanti: per le tre figure coinvolte, composte da uno sviluppatore junior e due sviluppatori senior, è stato registrato un aumento di produttività percepito di circa il 18%.

Questo primo riscontro sta incoraggiando Lepida a valutare l’estensione degli strumenti ad altri sviluppatori.

Ovviamente, sarà necessario prevedere un adeguato percorso formativo per l’uso degli strumenti individuati, un aspetto che rappresenta un ulteriore elemento nella valutazione complessiva dell’estensione della sperimentazione.

