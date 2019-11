L’obiettivo è quello di promuovere la diffusione e l’applicazione di un insieme di specifiche di conformità progettate per garantire l’interoperabilità tra le piattaforme regionali e i prodotti dei fornitori in uso presso gli enti locali.

Il “Servizio di qualificazione di prodotti software” nasce nel 2012 e, negli anni successivi, si sviluppa in un contesto di iniziative in ambito ICT via via evolute nell’attuale Agenda Digitale dell’EmiliaRomagna. Il servizio è gestito da Lepida per conto di Regione Emilia-Romagna e della Community Network Emilia-Romagna (CNER).

L’obiettivo è quello di promuovere la diffusione e l’applicazione di un insieme di specifiche di conformità progettate per garantire l’interoperabilità tra le piattaforme regionali e i prodotti dei fornitori in uso presso gli enti locali. Questo passo verso la standardizzazione garantisce ai fornitori l’indipendenza nella gestione delle evoluzioni dei propri prodotti software, ottimizzando i costi degli interventi e dando la possibilità di estendere l’offerta applicativa a tutti gli Enti Locali che adottino i servizi erogati da Lepida. Il processo di Qualificazione ha lo scopo di certificare che una specifica versione di un prodotto software sia in grado di interoperare correttamente con una determinata piattaforma regionale secondo precisi standard tecnici definiti da Lepida.

In sintesi, il processo si articola in tre fasi:

Autodichiarazione ovvero invio da parte del Fornitore a Lepida di un’autodichiarazione di conformità con riferimento alle specifiche di qualificazione di una piattaforma regionale;

di un’autodichiarazione di conformità con riferimento alle specifiche di qualificazione di una piattaforma regionale; Collaudo ovvero verifica della conformità dell’integrazione attraverso l’esecuzione di un piano di test pubblicato nella documentazione delle specifiche tecniche e a collaudo positivo, si ottiene una “Qualificazione Provvisoria”;

Periodo di consolidamento ovvero si procede con la messa in produzione del software del fornitore integrato con la piattaforma regionale di interesse su un Ente specifico e si attiva il periodo di osservazione di 6 mesi, al termine del quale, se non sono state riscontrate criticità bloccanti, si rilascia la “Qualificazione Definitiva”.

Le piattaforme regionali per le quali è prevista la possibilità di qualificazione sono le seguenti: FedERa, DocER, ACI, ADRIER, Accesso Unitario e PayER. Attualmente sono in corso, per le diverse piattaforme, 52 processi di qualificazione; le qualificazioni definitive sono 13 mentre quelle provvisorie sono 7. L’elenco dettagliato, periodicamente aggiornato, è disponibile nel sito istituzionale di Lepida così come sono presenti tutti i documenti necessari al processo quali modulistica, specifiche tecniche, piani di test, modalità di configurazione degli ambienti di test, FAQ.