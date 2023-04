Lepida rinnova l’accordo con Oracle per il triennio 2023-2026

Il nuovo accordo rafforza ulteriormente il rapporto di partnership, con un beneficio tangibile per gli enti soci, che possono fruire dei servizi inclusi nell’accordo in maniera flessibile e senza limiti.

Si è positivamente concluso l’iter per il rinnovo dell’accordo Unlimited License Agreement tra Lepida e Oracle. L’accordo prevede, per Lepida e per tutti i suoi Soci, a esclusione delle Università, un modello di deploy del software Oracle Enterprise, in tutte le sue componenti, con un tipo di licenziamento illimitato.

Dopo l’accordo iniziale del novembre 2013, visto il successo dell’iniziativa che ha portato risparmi davvero importanti per tutti gli enti soci, si giunge alla quarta edizione dell’accordo quadro tra Lepida e Oracle.

Il rinnovo, che copre il triennio 2023-2026, ha portato a una revisione dei prodotti inclusi nell’accordo, rimuovendo funzionalità non utilizzate con l’introduzione in via sperimentale di nuove tecnologie di possibile interesse per Lepida e potenzialmente per i soci, oltre alla manutenzione delle tecnologie hardware Exadata in uso per tutta la durata dell’accordo stesso, a fronte di un incremento economico contenuto.

Il nuovo accordo rafforza ulteriormente il rapporto di partnership tra Lepida e Oracle, con un beneficio tangibile per gli enti soci, che possono fruire dei servizi inclusi nell’accordo in maniera flessibile e senza limiti, finalizzato al consolidamento e alla migrazione verso il Cloud Lepida dei sistemi utilizzati in regione, garantendo l’affidabilità, la stabilità, la sicurezza e il supporto di un leader del mercato in ambito database quale è Oracle.