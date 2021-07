Lepida rinnova la piattaforma MultiplER

MultiplER è la piattaforma regionale che nasce dalla richiesta degli Enti della Pubblica Amministrazione di avere un unico punto centralizzato di raccolta, conversione, archiviazione, visualizzazione e disseminazione di contenuti multimediali di ogni tipologia: documenti, filmati, file audio, immagini, dando inoltre la possibilità di trasmettere dirette via web in modo semplice e automatico.

Fornisce inoltre URL ed embed code di visualizzatori ottimizzati per ogni tipologia di dispositivo lato utente e di contenuto, che gli Enti possono inserire nei loro siti web per permetterne la visualizzazione da parte del cittadino.

In particolare il canale live di MultiplER viene utilizzato principalmente per diffondere in diretta streaming eventi quali ad esempio le sedute dei consigli comunali. Lepida ha riscontrato la necessità di un rinnovo tecnologico della piattaforma, che era stata sviluppata circa 10 anni fa, sviluppo che è stato completato, testato e infine messo in produzione a metà giugno.

In particolare l’evoluzione ha riguardato l’adeguamento agli attuali requisiti dei browser (protocolli di rete, encryption e plugin supportati) oltre agli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo e dei componenti software utilizzati.

L’aggiornamento del servizio ha implementato: il completo passaggio a un dominio del tipo https://multipler.lepida.it/nome_redazione, esposto tramite il protocollo crittografico TLS v1.2; l’abbandono della tecnologia Flash per il player, sia delle dirette che dell’on demand, e per il caricamento dei contenuti multimediali; l’utilizzo del protocollo HLS per le dirette video e la creazione di un player HTML5 che permette la visualizzazione delle dirette anche su dispositivi mobili; una migliore qualità nella conversione dei video on demand, con funzionalità autoadattive in base alla banda disponibile per l’utente.

Per questo si evidenzia che si sta procedendo a una riconversione di tutti i contenuti per garantire lo stesso standard di qualità anche allo storico dell’archivio dei video. Il servizio MultiplER è utilizzato da oltre 80 Enti e da Regione Emilia-Romagna, principalmente come archivio multimediale per la messa a disposizione di materiale multimediale sui siti web, oltre che come strumento per lo streaming di eventi e la registrazione opzionale degli stessi.

Nel 2020 sono stati caricati più di mille file dalle redazioni di MultiplER, 248 nel 1Q del 2021.