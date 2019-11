Lepida pubblica il Bilancio sociale 2018

Dopo il passaggio di Lepida a società consortile, è già in lavorazione il Bilancio Sociale 2019, interamente rinnovato nella grafica e nell’impostazione dei contenuti.

È stato pubblicato il Bilancio Sociale 2018 di Lepida, alla sua settima e ultima edizione relativamente alla precedente ragione sociale (SpA). Anche quest’anno, il Bilancio Sociale viene proposto agli Enti Soci e ai partner commerciali come strumento chiave per valutare l’impatto delle azioni aziendali, non solo sugli

stakeholder e il personale di Lepida, ma anche sul contesto produttivo e sociale più ampiamente inteso: ricadute positive su ambiente e mobilità, pari opportunità e conciliazione vitalavoro, promozione della cultura digitale e riduzione del digital divide sono alcuni tra gli ambiti operativi presi in esame dal documento.

Come per le altre edizioni, il Bilancio è strutturato attraverso la presentazione della mission e dell’organizzazione della società (sezioni “Identità”, “Governance”, “Stakeholder”, “Comunicazione”, “Ricerca”), seguite dalle aree tematiche aziendali, dal profilo economico e dai riconoscimenti ottenuti nel 2018.

Dal solo punto di vista finanziario, tenendo presente gli specifici obiettivi delle aziende in house, nel periodo considerato Lepida ha rilevato un utile netto di 538.915 euro, operando prevalentemente nei confronti del proprio socio di maggioranza, Regione Emilia-Romagna (47% dei ricavi) e degli altri Soci (36,5%, con un restante 16,50% imputabile a soggetti terzi); di particolare rilievo, per quanto riguarda il periodo 2018, sono state anche le azioni volte a garantire e concludere il processo di incorporazione di CUP 2000 e la conseguente riorganizzazione aziendale.

Dopo il passaggio di Lepida a società consortile, è già in lavorazione il Bilancio Sociale 2019, interamente rinnovato nella grafica e nell’impostazione dei contenuti per accompagnare e sottolineare, oltre all’evoluzione societaria, anche la crescente importanza di questa tipologia di reporting nella valutazione complessiva dell’impatto delle azioni societarie.

Il Bilancio 2018 è pubblicato nel sito istituzionale al seguente link http://T4f4Yw8M.chaos.cc.