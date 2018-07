Lepida premiata “Eccellenza dell’anno Innovazione & Leadership servizi telematici PA”

Il riconoscimento assegnato in occasione della manifestazione “Le Fonti Awards 2018”: con questo premio, “Lepida si conferma i il punto di riferimento nella digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione in Italia”.

In occasione dei Premi Le Fonti 2018 (Le Fonti Awards 2018), la Società in house della Regione Emilia Romagna, Lepida, è stata premiata con il titolo di “Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Servizi Telematici PA”.

Il riconoscimento è stato assegnato per la categoria “IT & Tecnologia” a pari merito con Passepartout, che si aggiudicato il titolo di “Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Software Gestionale”.

Con questo premio, si legge in una nota ufficiale sul sito della società in house emilianoromagnola, “Lepida si conferma i il punto di riferimento nella digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione in Italia. Con l’inaugurazione a Parma del secondo DataCenter regionale, Lepida si attesta come l’interlocutore per antonomasia in ambito di gestione della Business Continuity e Disaster Recovery”.

Lepida, è lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia Romagna, per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per soci e per enti collegati alla Rete Lepida.

L’azienda, inoltre, è considerata il motore dell’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità della regione, in particolare per l’attuazione dell’Agenda Digitale.