Definiti i requisiti tecnici, prestazionali e di sicurezza dell’infrastruttura storage a servizio dei Datacenter di Ferrara, Modena, Parma e Ravenna.

A seguito di una consultazione preliminare di mercato, avviata mediante manifestazione pubblica di interesse, Lepida ha definito un nuovo Accordo Quadro per l’acquisizione di soluzioni di Storage e Data Protection, comprensive dei servizi di supporto e manutenzione, con una durata di 60 mesi e un valore massimo complessivo di 27 milioni di euro.

Nel corso della consultazione, alla quale hanno partecipato tre operatori di mercato, Lepida ha delineato in modo puntuale i requisiti tecnici, prestazionali e di sicurezza dell’infrastruttura storage a servizio dei Datacenter di Ferrara, Modena, Parma e Ravenna, verificando la piena rispondenza delle soluzioni disponibili sul mercato alle proprie esigenze operative.

L’Accordo, siglato con Dell Technologies, rappresenta un’evoluzione della precedente fornitura: conferma il modello di procurement basato sulla metrica del terabyte di spazio utile, garantisce la continuità operativa dei servizi esistenti e assicura la massima flessibilità nell’acquisizione delle risorse, che potranno essere attivate progressivamente in funzione delle esigenze espresse dagli Enti Soci.

Grazie all’Accordo Quadro, Lepida e i propri Soci possono accedere, per l’intera durata contrattuale, a un portafoglio completo di soluzioni storage enterprise, che comprende sistemi all-flash ad alte prestazioni, soluzioni capacitive e scale-out, object storage, nonché piattaforme integrate di backup, disaster recovery e business continuity.

Completano l’Accordo servizi di supporto e manutenzione 7×24, SLA stringenti, attività di monitoraggio continuo, formazione del personale Lepida e un unico punto di contatto diretto con il produttore, a garanzia di semplicità gestionale, rapidità di intervento e pieno controllo dell’evoluzione tecnologica.

Il nuovo Accordo Quadro si inserisce nel più ampio insieme di azioni avviate nel 2025 per consolidare un’infrastruttura tecnologica scalabile e sostenibile, in grado di accompagnare la crescita dei servizi cloud messi a disposizione degli Enti Soci.

